Elle paie des billets d’avion pour elle et sa famille, on lui demande de descendre car elle voyage seule finalement

Titulaire de billets spécialement prévus pour les familles, une Toulousaine aurait été débarquée d'un vol Air France car elle voyageait finalement seule.

Une Toulousaine de 34 ans a été contrainte de quitter un vol Air France en direction de Paris, au motif qu’elle voyageait seule alors que ses billets avaient été achetés pour elle et toute sa famille.

Cette mésaventure a débuté lorsque la jeune femme a planifié, en novembre dernier, un week-end à Reims (Marne) avec son mari et leur bébé de 19 mois pour retrouver leur famille.

Ils avaient alors acheté des billets spéciaux «famille» de la compagnie Air France pour Paris, offrant jusqu'à 50 % de réduction pour tous les passagers, est-il précisé sur leur site. En outre, ils avaient loué une voiture et un appartement sur place.

Mais juste avant le départ, leur enfant est tombé malade. «Il a eu une rhinopharyngite, on avait peur qu’il fasse une otite», a raconté à La Dépêche la mère de famille, qui aalors décidé de partir seule, laissant père et fils à Toulouse.

Une pénalité de 150 euros

Le jour du vol, elle aurait informé les agents de bord du changement de situation. «On m’a laissé passer sans me signifier que ça posait un problème», a déclaré la jeune femme. Si bien qu'elle s'est ensuite installée sur l’un des deux sièges réservés. Son enfant aurait dû initialement voyager sur ses genoux.

Mais peu après, des membres du personnel lui auraient demandé de quitter l'appareil car elle était seule alors qu'elle avait pris des billets famille. Dans ce contexte, elle aurait normalement dû payer une pénalité de 150 euros, selon les conditions de la société aérienne.

«Son arrivée à l’embarquement, seulement quelques minutes avant la clôture, n’a pas permis d’effectuer le réajustement tarifaire nécessaire. Nous regrettons que cette situation ait empêché la cliente d’embarquer sur le vol réservé», a-t-elle indiqué concernant ce débarquement, jugé «abusif» par la passagère.

Cette dernière a expliqué que personne ne lui a proposé de payer ce supplément. «Je l’aurais fait ! Ils ont réattribué mes sièges à deux autres personnes, j’ai la sensation qu’ils ont voulu les privilégier», a-t-elle ajouté.

«La situation est vraiment scandaleuse»

Selon elle, deux hôtesses de la compagnie, qui n’étaient pas en poste sur ce trajet, attendaient près des portes de l'avion. «Quand j’ai annoncé que j’étais seule, ils ont noté les noms de mon fils et de mon mari, et le numéro des places. Je pense qu’ils leur ont donné les deux, sans prendre en compte que, comme mon enfant devait voyager sur moi, j’utiliserais bien l’un des fauteuils», a expliqué la Toulousaine.

«La situation est vraiment scandaleuse, j’ai perdu beaucoup d’argent [...] Ce n’est pas correct du tout. Pourtant, en général, tout se passe bien avec Air France, on fait ce trajet deux à trois fois dans l’année», a-t-elle confié.

Après une première réclamation, elle a obtenu le remboursement des billets, mais elle en aurait effectué une seconde, souhaitant une compensation pour les autres frais de voyage perdus (voiture et logement loués), s'élevant à près de 480 euros.