Etats-Unis : deux rats se battent pour un bagel dans le métro de New York, la vidéo devient virale

Une vidéo a fait le tour des réseaux ces derniers jours. On y voit deux rats en train de se battre pour un bagel sur les rails du métro à New York (Etats-Unis).

Une bataille enragée. Depuis quelques jours, une vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux. On y voit deux rats se disputer un bagel qui avait été abandonné sur les rails du métro new-yorkais.

Les rongeurs sont positionnés de chaque côté du morceau de pain, tentant de s'en emparer pendant plus deux minutes. Un troisième rat va même se joindre à la bataille avant que l'arrivée d'un métro ne vienne y mettre un terme.

Comme à Paris et dans d'autres grandes villes, il n'est pas rare de voir des rats dans les rues ou bien dans le métro à New York. Une problématique à laquelle les autorités ont décidé de s'attaquer avec une nouvelle technique : stresser les rats pour éviter qu'ils se reproduisent.

Pour ce faire, les autorités new-yorkaises ont décidé d'éliminer les déchets en pleine rue, de colmater des accès aux bâtiments et de sensibiliser ses habitants. Leur but ? Que les rats n'aient plus accès à leur nourriture, créant ainsi un stress physiologique chez les rongeurs, qui se traduit notamment par une baisse de leur reproduction.

Des crédits dédiés fortement renforcés

La ville a renforcé ses budgets dédiés à la lutte contre les rats, avec 4,7 millions de dollars alloués pour l'année 2025, contre 3,5 millions en 2023.

Depuis la mise en place de ces mesures combinées, une baisse significative des signalements de rats a été enregistrée, avec une diminution de 25% en 2024 par rapport à l'année précédente, selon les données officielles, rapportait l'AFP en août 2025.

Dans la rue, dans le métro, les rats sont partout, et même dans des... avions ! 250 passagers se sont retrouvés bloqués à Aruba et à Bonaire (Caraïbes) le mercredi 10 décembre après qu'un rat XXL se soit invité à bord de l'avion.