«Il n'y aura pas d'accord avec LFI», assure Emmanuel Grégoire, candidat PS à la mairie de Paris

Pour la première fois, socialistes, communistes et écologistes porteront une liste commune de la gauche dès le premier tour des municipales de 2026 à Paris. Emmanuel Grégoire a assuré ce jeudi que LFI n’est pas invité dans cette alliance.

À Paris, la gauche s’unit, mais sans la France insoumise. Emmanuel Grégoire, qui portera une liste d’union de la gauche dès le premier tour des municipales à Paris en mars 2026, a affirmé ce jeudi 18 décembre sur RTL qu'il n'y aurait «pas d'accord avec LFI». «Je l'ai dit mille fois, il n'y aura pas d'accord avec LFI. Nous allons gagner sans LFI qui sera en dessous des 10», a-t-il déclaré.

L’ancien adjoint de la maire sortante Anne Hidalgo, qui a conclu ce mercredi une alliance avec les chefs de file des écologistes, David Belliard, et des communistes, Ian Brossat, a qualifié cet accord comme «historique».

D’ailleurs, pour Emmanuel Grégoire, cette union, même sans la présence de LFI, constitue la principale alternative à Rachida Dati : «Nous allons construire un rassemblement pour permettre à l’électeur de gauche de comprendre qu’aujourd’hui il y a une confrontation qui s’engage avec Rachida Dati et que nous sommes la seule liste qui peut protéger Paris de basculer à droite».

Des points de désaccord avec Sofia Chikirou

Excluant également toute alliance avec le candidat d’Horizons, Pierre-Yves Bournazel, l’ensemble des partenaires de cette union s'étaient engagés «à tout faire pour qu'il n'y ait qu'une seule liste de gauche au second tour».

Et même si la porte n’était pas encore fermée aux Insoumis de Sofia Chikirou, que David Belliard n’avait pas voulu exclure des discussions, Emmanuel Grégoire s’est, quant à lui, montré ferme sur la question.

«Je suis en désaccord avec Sophia Chikirou», a souligné Emmanuel Grégoire dans un entretien au Parisien. «C'est une femme qui a tenu des propos homophobes, qui dit qu'on est allés trop loin dans la transformation écologique de la ville et qu'il faudrait garder de la place pour la voiture. Ce n'est pas le projet que j'ai».

D'après un sondage Ipsos pour Le Parisien datant du 13 décembre, cette liste commune menée par Emmanuel Grégoire, sans LFI, remporterait 32 % des suffrages au premier tour des municipales, devant la liste de Rachida Dati (27 %).