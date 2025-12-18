Pluie-inondation : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Quatre départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques de «pluie-inondation» par Météo-France ce vendredi 19 décembre.

Attention aux fortes pluies. Les habitants de quatre départements sont invités à la plus grande prudence après que Météo-France les a placés en vigilance jaune «pluie-inondation» pour cette journée du vendredi 19 décembre.

Sont concernés : l'Ardèche, la Lozère, le Gard et l'Hérault.

©Météo France

«Sur le Sud-Est, le temps est à nouveau perturbé avec des pluies devenant soutenues sur les Cévennes et ses contreforts, voire plus localement en plaine du Languedoc. Il pleut également sur PACA dès le matin puis Rhône-Alpes l'après-midi, jusqu'au Jura en soirée», ont indiqué les prévisionnistes dans le dernier bulletin météorologique.

Concernant les températures, les minimales se situeront généralement entre 5 et 9 °C, atteignant 10 à 13 °C près de la Méditerranée, mais seulement 1 ou 2 °C dans la plaine d'Alsace. Les maximales varieront entre 10 et 14 °C en général, pouvant monter jusqu'à 16 °C sur le littoral méditerranéen et 18 °C en Corse.