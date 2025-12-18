RATP : qui est Xavier Piechaczyk qui doit succéder à Jean Castex à la tête de la régie ?

Il a été choisi par Emmanuel Macron ce jeudi 18 décembre pour prendre la suite de Jean Castex à la tête de la régie de la RATP : qui est Xavier Piechaczyk ?

Un haut-fonctionnaire passé par l’Elysée. Xavier Piechaczyk a été désigné ce jeudi 18 décembre par Emmanuel Macron pour remplacer Jean Castex à la régie de la RATP. Si le président de la République l’a désigné, il doit encore être approuvé par le Parlement.

Âgé de 56 ans, Xavier Piechaczyk est actuellement président du directoire de RTE, le gestionnaire du réseau français de transport d'électricité à haute tension. Renouvelé en juin dernier, il occupe ce poste depuis 2020. Avant cela, le potentiel successeur de Jean Castex a été durant quatre ans directeur adjoint de RTE.

De nombreux passages ministériels

Ingénieur diplômé de l'École nationale des travaux publics de l'État (ENTPE) mais aussi titulaire d'un doctorat de l'IEP de Grenoble et d'un master de l'École nationale des ponts et chaussées, Xavier Piechaczyk a passé plusieurs années dans des cabinets ministériels.

Il a notamment travaillé au sein du ministère des Transports de 2003 et 2008 et au sein de celui de l’Écologie et de l’Energie de 2009 à 2012. Entre 2012 et 2014, il a été conseiller auprès de Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre de François Hollande.

De 2014 à 2015, il a rejoint le cabinet de l’Elysée au côté d’Emmanuel Macron, alors secrétaire général adjoint de l’Elysée.

S’il est confirmé comme nouveau président de la régie de la RATP, Xavier Piechaczyk va devoir affronter plusieurs défis, notamment celui de la modernisation du réseau de métro qui va entraîner de lourds travaux durant les 10 prochaines années.