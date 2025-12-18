Retraites : pensions, impôts... Voici tout ce qui va changer dès le 1er janvier

Après de longues semaines de débats, le budget 2026 de la Sécurité sociale a été définitivement adopté ce mardi. Il implique de nombreuses nouveautés, notamment au niveau des retraites. Voici ce qui va changer dès le 1er janvier.

Les retraités en première ligne. Le budget 2026 a été définitivement adopté à l'Assemblée nationale ce mardi. Une partie est consacrée aux retraités et elle engendre de nombreux changements, qui entreront en vigueur dès le 1er janvier.

augmentation des pensions et des minimas sociaux

Les retraites de base et minimas sociaux seront revalorisés de 0,9% au 1er janvier, un taux indexé sur l'inflation comme le prévoit la loi, en l'absence de mesures modifiant cette règle dans le budget de la Sécurité sociale pour 2026.

Le gouvernement prévoyait initialement une «année blanche» en 2026, soit un gel des retraites et des prestations sociales, pour faire 3,6 milliards d'euros d'économies, dont 2,7 milliards sur les retraites.

La mesure, inscrite dans la version initiale du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) a été une première fois supprimée par l'Assemblée nationale en novembre, puis partiellement rétablie par le Sénat, avant d'être à nouveau supprimée en deuxième lecture au Palais-Bourbon.

Suspension de la réforme des retraites

Le budget de la Sécurité sociale suspend jusqu'à janvier 2028 la marche vers l'âge légal de départ à 64 ans. La génération née en 1964 partirait à 62 ans et 9 mois au lieu de 63 ans. Et avec 170 trimestres cotisés au lieu de 171.

Son application reprendrait ensuite avec un trimestre de décalage, sauf adoption dans l'intervalle d'une nouvelle réforme des retraites. Le coût est estimé à 100 millions d'euros en 2026 et 1,4 milliard en 2027.

Le projet de gel des pensions de retraite et des minima sociaux, estimé à 3 milliards d’euros d’économies, a été supprimé par les députés, tout comme la hausse des franchises médicales. Le gouvernement a aussi annoncé renoncer à doubler par décret, sans approbation du Parlement, les franchises médicales, reste à charge pour les patients, par exemple sur les boîtes de médicaments.

Cette suspension de la réforme des retraites va évidemment modifier les dates de départ à la retraite pour les personnes nées entre 1964 et 1969. Vous pouvez retrouver notre article sur l'âge de votre départ à la retraite ici.

imposition des retraités

Le budget engendrera également des changements au niveau des impôts de retraités. L'abattement de 10% dont bénéficient les retraités sur leur pension est remplacé par un abattement forfaitaire de 2.000 euros, selon la proposition gouvernementale. Le Sénat a adopté un autre dispositif, préférant abaisser le plafond de cet abattement de 4.399 euros à 3.000 euros.

L'impact de la suppression de l'abattement retraite 2026 varie considérablement selon votre niveau de pension. Pour un retraité percevant 3.000 euros mensuels, l'économie d'impôt générée par l'abattement actuel atteint environ 360 euros par an. Avec le nouveau forfait, cette économie pourrait être divisée par deux. À l'inverse, les retraités modestes percevant moins de 1.200 euros mensuels pourraient voir leur situation s'améliorer légèrement, le forfait fixe offrant un avantage proportionnellement plus important, a analysé le site Skarlett.