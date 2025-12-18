Vacances de Noël : trafic chargé au niveau national, circulation très difficile en Auvergne-Rhône-Alpes… Voici les prévisions de Bison futé

A l'approche des fêtes de fin d'année, où les familles se rassemblent et certains départs en vacance se multiplient, Bison futé a mis en garde contre un trafic particulièrement dense pour certaines journées de cette fin du mois de décembre. Mais contrairement à ce que l'on peut imaginer, le 25 décembre ne sera pas la pire journée.

La période de Noël s'annonce chargée sur les routes de l'Hexagone. Comme lors de chaque vacances, le trafic sur les principaux axes de France risque d'être saturé. Voici les prévisions de Bison futé pour la première partie des fêtes de fin d'année.

Bison futé voit rouge pour Les 19, 24 et 27 décembre

Le vendredi 19 décembre, première journée de vacances scolaires, les premiers épisodes de circulation difficile devraient marquer les routes françaises. Dans le sens des départs, la région Auvergne-Rhône-Alpes sera particulièrement touchée, avec une circulation «très difficile», symbolisée en rouge. Dans le sens des retours, les axes de la région seront également engorgés, tout comme ceux du quart Nord-Ouest du pays. Il devrait s'agir de la pire journée de toutes les vacances en matière de circulation.

© Bison futé

S'en suivront plusieurs jours de circulation fluide sur l'ensemble du territoire, avant une nouvelle journée difficile, pour le réveillon de Noël.

La veille de Noël devrait en effet être l'une des pires journées de décembre sur le réseau routier français. L'ensemble du territoire est concerné par une circulation «difficile» et plusieurs départements, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France, sont même placés en «circulation très difficile».

Une circulation d'autant plus délicate que certains axes stratégiques (N122, A75, D1006, D902 ou encore D925) resteront fermés. Dans le sens des retours, le trafic devrait au contraire rester fluide.

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Le 25 décembre, la journée ne devrait pas être au déplacement pour les Français. Quel que soit le sens de circulation, Bison futé s'attend à un trafic fluide, partout dans le pays.

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Les départs massifs devraient reprendre le lendemain de Noël, le 26 décembre, où c'est une nouvelle fois la région Auvergne-Rhône-Alpes qui souffrira d'une certaine densité sur ses routes.

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Le samedi 27 décembre, le trafic devrait nettement se dégrader. Probablement à cause de nombreux départs vers les lieux de villégiature, au début de cette deuxième semaine de vacances scolaires, la journée devrait être comparable à celle du 24 décembre. L'Île-de-France reste néanmoins en «circulation difficile».

Mais la patience pourrait également être de mise du côté des retours, où le tiers nord-est de l'Hexagone sera en proie aux ralentissements.

Une tendance qui, on peut l'imaginer, devrait également se manifester au retour des vacances, début janvier.