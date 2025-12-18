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Vagues-submersion : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé trois départements du sud-ouest de la France en vigilance jaune vagues-submersion pour la journée de ce vendredi 19 décembre.

La prudence est de rigueur sur les littoraux. Trois départements du sud-ouest du pays ont été placés en vigilance jaune vagues-submersion par Météo-France pour la journée de ce vendredi 19 décembre.

Sont concernés par cette vigilance jaune : la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

© Météo-France

Météo-France prévoit de la pluie sur l’ensemble de la journée de vendredi dans l’ensemble de ces territoires et des vents pouvant aller jusqu’à 40 km/h sur l’extrême sud-ouest du pays.

Sur le même sujet «Bombe Météo» : vents violents, vagues importantes… A quoi s’attendre en France ?  Lire

En parallèle, deux départements sont soumis à une vigilance jaune pluie-inondation et un en vigilance jaune crues. 

Météo-Francevigilance météovagues-submersion

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