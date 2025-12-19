Budget 2026 : aucun accord n'a été trouvé entre les députés et les sénateurs en commission mixte paritaire

Les députés et sénateurs réunis ce vendredi en commission mixte paritaire ne sont pas parvenus à un accord concernant l'adoption du Budget 2026. Le Premier ministre a rapidement réagi, annonçant une consultation à venir dès lundi des «principaux responsables politiques» afin de trouver une solution.

Le gouvernement dans une impasse. Députés et sénateurs réunis en commission mixte paritaire pour tenter de trouver une version de compromis sur le budget ont rapidement constaté vendredi l'impossibilité de trouver un accord, a-t-on appris de sources parlementaires. Ce désaccord rend impossible l'adoption d'un budget pour l'Etat avant le 31 décembre.

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a réagi en indiquant qu’il réunirait «à partir de lundi les principaux responsables politiques pour les consulter sur la marche à suivre pour protéger les Français et trouver les conditions d’une solution».

Le Gouvernement prend acte de l’échec de la commission mixte paritaire dans laquelle siégeaient des députés et des sénateurs, sans le gouvernement.



Je remercie tous les parlementaires de tous les groupes qui ont travaillé et recherché, de bonne foi, un compromis raisonnable,… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) December 19, 2025

«Le Gouvernement prend acte de l’échec de la commission mixte paritaire dans laquelle siégeaient des députés et des sénateurs, sans le gouvernement (…) Conformément aux délais prévus par la Constitution et les lois organiques, le Parlement ne pourra donc pas voter un budget pour la France avant la fin de l’année. Je le regrette et nos concitoyens ne méritent pas d’en subir les conséquences», a résumé ce dernier.

Une loi spéciale comme solution de dernière minute

Le gouvernement devrait donc, comme il l'a annoncé, déposer une loi spéciale, permettant d'assurer la continuité de l'Etat et notamment le prélèvement des impôts, avant une reprise des discussions budgétaires en début d'année. Le budget de la Sécurité sociale a lui été adopté définitivement mardi.

Dans un communiqué, le rapporteur général du budget Philippe Juvin (LR) a pris «acte de l'absence d'accord sur une rédaction commune du projet de loi de finances pour 2026 susceptible d'être adoptée dans les mêmes termes par les deux chambres du Parlement, dans les délais impartis. En conséquence la commission mixte paritaire réunie ce jour n'est pas conclusive», a-t-il constaté.

Communiqué de presse du 19 décembre 2025 du rapporteur général de la commission des Finances. pic.twitter.com/Z60riNNEXb — 🇫🇷 🇪🇺 Pr Philippe Juvin MD PhD (@philippejuvin) December 19, 2025

«Les rapporteurs n'étant pas en mesure de nous présenter une proposition de rédaction, il n'y a pas lieu d'entamer l'examen des articles», a de son côté affirmé le président de la commission, Eric Coquerel (LFI), selon une source parlementaire.

«Le gouvernement n’a pas souhaité que notre CMP soit conclusive», a accusé devant les autres membres de la CMP le rapporteur général du budget au Sénat, Jean-François Husson (LR), selon des participants.

Les discussions vont désormais pouvoir reprendre en nouvelle lecture à l'Assemblée. «Philippe Juvin poursuit dès à présent ses travaux afin de rapprocher les positions de l'ensemble des forces parlementaires en vue de la nouvelle lecture», selon son communiqué.