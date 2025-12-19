Un conseil des ministres se tiendra lundi soir, a annoncé vendredi une source au sein de l'exécutif, alors que le gouvernement prépare une loi spéciale afin de pallier l'absence de budget voté au Parlement.
Organisé au retour d'Emmanuel Macron d'un déplacement aux Emirats arabes unis, ce conseil des ministres devrait donc permettre d'adopter ce texte qui partira ensuite à l'examen dans les deux chambres. Sébastien Lecornu a annoncé de son côté qu'il consulterait plus tôt dans la journée de lundi les principaux responsables politiques.
François De Rugy, ancien ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, sur le budget : «Personne ne veut prendre la responsabilité de baisser les dépenses», dans #PunchlineWEpic.twitter.com/iyjIjaRyra
— CNEWS (@CNEWS) December 19, 2025
Florian Philippot estime que l'échec de la commision mixte paritaire est un «camouflet total pour Sébastien Lecornu».
Échec de la Commission mixte paritaire à l’instant !
Pas de budget de l’État possible avant le 31 décembre de manière certaine, donc !
➡️ Camouflet total pour Lecornu : il doit présenter sa démission.
À défaut, une motion de censure doit le renverser au plus vite :… pic.twitter.com/bZobpmve1I
— Florian Philippot (@f_philippot) December 19, 2025
«La responsabilité première de cet échec est celle de l'exécutif», dénonce Eric Coquerel.
🔴🗣️ « Sans trop de suspense, la CMP est non-conclusive.
La responsabilité première de cet échec est celle de l'exécutif mais aussi à tout ceux qui n'ont pas voté la censure dans l'opposition.
Si la loi spéciale a lieu, on se retrouvera en janvier prochain pour le budget et je… pic.twitter.com/cb7a6jMDcD
— La France Insoumise à l'Assemblée nationale (@FiAssemblee) December 19, 2025
Je regrette que la commission mixte paritaire n'ait pu aboutir à un consensus sur le projet de loi de finances.
Nous devons aujourd’hui garantir la continuité de l’Etat. Je reste convaincue que le compromis est possible. L’Assemblée nationale est prête à poursuivre le dialogue…
— Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) December 19, 2025
Le Gouvernement a créé les conditions pour qu’un accord sur le budget soit impossible, avec un déficit annoncé qui aurait la France dans le mur de la dette. Les compromissions de couloirs sur le dos des futures générations, ça suffit ! Après la loi spéciale la semaine prochaine,…
— Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) December 19, 2025
Le président du parti UDR Eric Ciotti a dénoncé l'échec pour trouver un accord en commission mixte paritaire.
— Eric Ciotti (@eciotti) December 19, 2025
Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti socialiste a accusé la droite sénatoriale de «faire le choix de bloquer le pays».
La droite sénatoriale a depuis le départ écarté toute possibilité de compromis sur le budget de l’Etat. Son refus de faire place au minimum de justice fiscale, sa volonté de procéder à des coupes aveugles dans des missions essentielles de l’Etat, a conduit aujourd’hui à une… pic.twitter.com/tUD7gMMyaG
— Olivier Faure (@faureolivier) December 19, 2025
Sébastien Lecornu va saisir le Conseil d'Etat d'un projet de loi spéciale pour pallier l'absence de budget, après l'échec vendredi des parlementaires à s'entendre sur le projet de loi de finances, a annoncé son entourage.
«Le Conseil d’Etat va être saisi d’un projet de loi spéciale», ont écrit à la presse les services du Premier ministre. Une loi spéciale est un texte technique qui reporte les crédits de 2025 et permet d'assurer la continuité de l'Etat, notamment le prélèvement des impôts, avant une reprise des discussions budgétaires en début d'année.