Un conseil des ministres se tiendra lundi soir, a annoncé vendredi une source au sein de l'exécutif, alors que le gouvernement prépare une loi spéciale afin de pallier l'absence de budget voté au Parlement.

Organisé au retour d'Emmanuel Macron d'un déplacement aux Emirats arabes unis, ce conseil des ministres devrait donc permettre d'adopter ce texte qui partira ensuite à l'examen dans les deux chambres. Sébastien Lecornu a annoncé de son côté qu'il consulterait plus tôt dans la journée de lundi les principaux responsables politiques.