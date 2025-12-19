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En directBudget 2026 : un conseil des ministres se tiendra lundi soir

[AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Les députés et les sénateurs ne sont pas parvenus à trouver un accord ce vendredi en commission mixte paritaire, au sujet du Budget 2026. Sébastien Lecornu a rapidement réagi, déplorant «l’absence de volonté d’aboutir de certains parlementaires». Suivez notre direct
Alerte
Un conseil des ministres annoncé pour lundi soir

Un conseil des ministres se tiendra lundi soir, a annoncé vendredi une source au sein de l'exécutif, alors que le gouvernement prépare une loi spéciale afin de pallier l'absence de budget voté au Parlement. 

Organisé au retour d'Emmanuel Macron d'un déplacement aux Emirats arabes unis, ce conseil des ministres devrait donc permettre d'adopter ce texte qui partira ensuite à l'examen dans les deux chambres. Sébastien Lecornu a annoncé de son côté qu'il consulterait plus tôt dans la journée de lundi les principaux responsables politiques.

En vidéo
L'analyse de François de Rugy sur l'échec de la commission mixte paritaire
Un camouflet total pour le Premier ministre

Florian Philippot estime que l'échec de la commision mixte paritaire est un «camouflet total pour Sébastien Lecornu».  

 

Eric Coquerel tient pour responsable l'exécutif

«La responsabilité première de cet échec est celle de l'exécutif», dénonce Eric Coquerel. 

Sur les réseaux
«Je regrette que la commission mixte paritaire n'ait pu aboutir à un consensus sur le projet de loi de finances», déclare Yaël Braun-Pivet
Sur les réseaux
«Le gouvernement a créé les conditions pour qu’un accord sur le budget soit impossible», charge Bruno Retailleau
Sur les réseaux
«Ce pouvoir n'a aucune majorité», rappelle Eric Ciotti

Le président du parti UDR Eric Ciotti a dénoncé l'échec pour trouver un accord en commission mixte paritaire. 

Déclaration
Olivier Faure accuse la droite sénatoriale

Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti socialiste a accusé la droite sénatoriale de «faire le choix de bloquer le pays». 

Sébatien Lecornu va saisir le Conseil d'Etat d'un projet de loi spéciale

Sébastien Lecornu va saisir le Conseil d'Etat d'un projet de loi spéciale pour pallier l'absence de budget, après l'échec vendredi des parlementaires à s'entendre sur le projet de loi de finances, a annoncé son entourage. 

«Le Conseil d’Etat va être saisi d’un projet de loi spéciale», ont écrit à la presse les services du Premier ministre. Une loi spéciale est un texte technique qui reporte les crédits de 2025 et permet d'assurer la continuité de l'Etat, notamment le prélèvement des impôts, avant une reprise des discussions budgétaires en début d'année.

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