Budget 2026 : une journée capitale pour le projet de loi de finances s'ouvre ce vendredi

Sept députés et sept sénateurs se réuniront ce vendredi, à huit clos, en commission mixte paritaire (CMP), dans l’optique de trouver un compromis sur le projet de loi de finances pour 2026. En cas d’échec, Sébastien Lecornu semble déjà avoir pris sa décision.

Une mission quasi-impossible. Rejeté à l’Assemblée nationale mais adopté au Sénat, c’est en commission mixte paritaire que sera sellé une partie du projet de loi de finances (PLF) pour 2026. Ainsi, ce vendredi, à huit clos, sept sénateurs et sept députés se réuniront afin de trouver un compromis afin que le texte puisse poursuivre son chemin parlementaire.

Selon Sébastien Lecornu «la tâche est immense» pour trouver un compromis sur le budget de l'État. Pour avoir un budget avant le 31 décembre, «il va falloir plus de clarté» et il «va falloir aussi que les gens se parlent davantage», a affirmé devant le Sénat le Premier ministre.

Assumant son choix de laisser la main au Parlement dans les débats budgétaires, le locataire de Matignon a constaté la «désynchronisation» entre députés et sénateurs, dont les positions paraissent chaque jour plus orthogonale.

Si un texte commun est approuvé en CMP, il sera ensuite soumis aux deux chambres du Parlement mardi pour une adoption définitive. Faute d'accord en revanche, les débats devraient probablement reprendre en janvier.

Sébastien Lecornu prêt à actionner une loi spéciale

Sébastien Lecornu «a demandé à ce que les équipes se tiennent prêtes à saisir le Conseil d'État sur une loi spéciale, pour faire fonctionner l'État, en cas d’échec de la CMP», a appris CNEWS auprès de son entourage.

Celui-ci a estimé que «la radicalité d'une petite partie du groupe LR du Sénat pour des raisons très politiciennes met en danger la réussite» de cette réunion décisive pour l'adoption d'un budget avant la fin de l'année.

Sébastien Lecornu a déjà dit que ces discussions s'annonçaient plus «difficiles» et «plus politiques» que celles sur le budget de la Sécurité sociale, adopté définitivement mardi d'une courte majorité.

A contrario, si la CMP était conclusive, les chances qu’elle soit votée reste maigre. Ce jeudi, les écologistes de leur côté ont confirmé jeudi qu'ils voteront contre le projet de budget de l'État, même en cas de compromis vendredi, rendant de facto quasi-impossible son adoption par l'Assemblée nationale d'ici à la fin de l'année, hors 49.3.