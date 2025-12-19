Courrier numérique universel : quel est ce service que proposera ce pays à partir de 2026 ?

Ce vendredi, le Conseil fédéral suisse a annoncé que sa Poste allait proposer la lettre numérique dans son service universel dès avril 2026. Mais qu'implique ce nouveau service ?

«La Poste suisse bénéficie désormais d’une plus grande flexibilité dans la distribution des lettres et des colis», a écrit le Conseil fédéral, l'autorité suprême du pays, dans un communiqué de presse paru ce vendredi. Parmi les nouveaux dispositifs, la lettre numérique s’ajoutera au service universel.

En d’autres termes, à partir du 1er avril 2026, les Suisses pourront envoyer et recevoir du courrier papier qui sera converti de manière électronique via une application dédiée.

«Les personnes préférant le numérique, peuvent accéder à leur boîte aux lettres sur leur smartphone grâce à la nouvelle Post-App. Les clientes et les clients relèvent leur courrier où ils le souhaitent – dans le train, sur le canapé ou en vacances», explique le directeur général de la Poste suisse Pascal Grieder,

Ce dispositif sera instauré sur une base volontaire et les personnes qui ne souhaitent pas en profiter pourront toujours recevoir leurs lettres au format papier. «Dans ce cas, la Poste produit une version physique des envois adressés numériquement et les achemine par la voie postale traditionnelle», précisent les autorités.

Les lettres en berne

Toutefois, la distribution des journaux avec abonnement restera inchangée. «Dans les zones sans distribution matinale, 95 % des journaux doivent, comme aujourd’hui déjà, être distribués jusqu’à 12h30 au plus tard», spécifie le communiqué, ajoutant que le Conseil fédéral «renonce à revenir à la notion de zone comme il l’avait proposé dans le projet de consultation».

Ainsi, la Poste suisse poursuivra les envois dans toutes les maisons habitées à l’année. Ces mesures s’inscrivent dans un contexte où les volumes de lettres et le nombre de paiements au guichet diminuent. Le Conseil fédéral entend donc «stabiliser provisoirement le financement du service universel» avant une révision de la législation postale programmée en 2030.

Dans un autre communiqué publié en juin dernier, le gouvernement suisse indiquait que le nombre total de lettres acheminées avait baissé de 6,4 % en 2024. A cela s’ajoute peut-être au fait que la Suisse poursuit sa transformation numérique. Selon le classement 2025 de l’Institut international pour le développement du management (IMD) de Lausanne, le pays se place en tête des nations les plus numérisées au monde devant les Etats-Unis et Singapour.