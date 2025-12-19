Crise agricole : une trêve pour les vacances de Noël est-elle possible ?

Le report de la signature du traité de libre-échange du Mercosur au mois de janvier prochain sera-t-il suffisant pour calmer la colère des agriculteurs français ? C’est en tout cas ce qu’espère le gouvernement qui a appelé à une trêve de Noël.

Un appel à lever les barrages routiers pour Noël. Malgré le report de la signature du traité du Mercosur à début 2026, la crise agricole se poursuit en France. La ministre de l’Agriculture a appelé les agriculteurs à une trêve pour les fêtes de fin d’année.

En visite dans une exploitation agricole des Yvelines, Annie Genevard a appelé à l’apaisement. «Il faut vraiment que Noël puisse se faire», a-t-elle déclaré, promettant que «le dialogue va se poursuivre» entre les agriculteurs et le gouvernement français.

Depuis l’annonce du report du Mercosur faite ce jeudi 18 décembre par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, après de fortes pressions de la France et de l’Italie et une grande mobilisation agricole à Bruxelles, plusieurs blocages routiers ont été levés dans le pays.

Les premiers axes à avoir été débloqués ont été ceux de l'A61 Toulouse-Narbonne et de l'A20 Toulouse-Paris à Cahors. Ce vendredi 19 décembre, les agriculteurs ont mis fin à leur barrage sur l'A20 à Brive et sur l'A89 Bordeaux-Lyon à Ussel.

Un report insuffisant

Toutefois, le traité de libre-échange du Mercosur n’est pas le seul sujet de grogne des agriculteurs français, qui sont touchés de plein fouet par l’épidémie de dermatose nodulaire, qui a provoqué l’abattage de milliers de vaches et la possible réforme de la PAC.

Face à ce constat, des barrages demeurent sur des axes routiers importants, alors même que les vacances de Noël débutent ce vendredi soir. Les barrages dressés sur l'autoroute A64 Toulouse-Bayonne et celui sur la RN20 Toulouse-Andorre sont donc toujours en place malgré les injonctions des gendarmes à quitter les lieux.

Jérôme Bayle, éleveur en Haute-Garonne et présent sur l’A64 a confié à CNEWS, qu’il ne renoncerait pas malgré l’interdiction. «L'Etat n'a proposé aucune solution, aucun compromis, donc on continue, on reste», a-t-il déclaré. «Les gens peuvent continuer leur route, on ne les bloque pas. Ils nous contournent et rentrent un ou deux kilomètres plus loin. Ça leur fait perdre dix minutes, je crois bien que la cause vaut le coup», a-t-il ajouté au sujet de la trêve de Noël demandée par le gouvernement.

Le barrage sur l'A63 près de Bordeaux subsiste également tout comme celui sur l'A75 reliant Clermont-Béziers en Aveyron.

Si les blocages persistent ce samedi 20 décembre, les conditions de circulation risquent de s’avérer compliquées sur ces axes alors que Bison Futé prévoit une journée orange au niveau national et rouge en Auvergne-Rhône-Alpes.