Disparition : Claude Berda, le cofondateur du «Club Dorothée», est mort à 78 ans

Le cofondateur du «Club Dorothée» Claude Berda est mort à l'âge de 78 ans, a annoncé sa famille à l'AFP ce vendredi.

Ses choix ont marqué toute une génération. Homme de média avant-gardiste, Claude Berda est décédé ce vendredi à 78 ans, après avoir incontestablement bouleversé le paysage audiovisuel française. Co-fondateur d'AB Productions, avec son collègue Jean-Luc Azoulay, dont ils étaient respectivement le «A» et le «B» de l'acronyme, il a été à l'origine de nombreuses séries jeunesses devenues culte.

C'est d'ailleurs «un homme de médias qui, par son intuition, a offert aux Français les programmes qui ont bercé leur jeunesse», qu'ont salué ses enfants et petits-enfants dans un communiqué.

Un homme visionnaire

Né en 1947 à Paris, c’est pourtant dans un tout autre domaine que le futur patron de télé avait commencé sa carrière, en vendant des jeans à l'université, avant d’ouvrir une quarantaine de «Jean's Store» sur la côte d’Azur. Mais à la fin des années 1970, Claude Berda opère un virage à 90°.

Avec Jean-Luc Azoulay, il lance en 1977 AB Productions, société spécialisée à l’origine dans la production de disques et de spectacles, avant de se tourner vers la production audiovisuelle en 1987. C’est à cette date-là que Claude Berda convainc TF1 de lui confier l’unité jeunesse de sa chaîne.

Visionnaire, il lance alors le Club Dorothée, emblématique émission jeunesse jusqu’à son arrêt en 1997. Un programme qui, sous l’impulsion de Claude Berda, participe notamment à l’introduction des dessins animés japonais en France. Du jamais vu à l’époque.

Pionnier dans la création de contenus populaires, AB Productions s’illustre avec d’autres séries cultes telles que «Hélène et les garçons» ou encore «Premier baiser», avant de se lancer sur le marché de la télé par satellite en 1996 avec AB Sat.

Homme de média inscrit dans son époque jusqu’aux bouts des ongles, Claude Berda a également participé au développement de la TNT gratuite en France, en s’associant au lancement de chaînes emblématiques comme TMC et NT1.