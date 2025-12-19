Jour de l'an : Laurent Nuñez appelle les préfets à apporter une «vigilance maximale» durant les célébrations

Dans un télégramme envoyé ce vendredi aux responsables locaux, Laurent Nuñez a demandé à ces derniers de «renforcer les dispositifs de sécurité sur l'ensemble du territoire» en amont des fêtes de fin d’année.

Une «vigilance maximale» au programme. Ce vendredi dans un télégramme, Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur, a demandé aux préfets et aux responsables de la sécurité de «renforcer les dispositifs de sécurité sur l'ensemble du territoire» afin de prévoir d’éventuels débordements lors des fêtes de fin d’année. Il a ainsi proposé de mettre en place «une présence visible et dissuasive».

Une mesure qu’il justifie par un «niveau très élevé de la menace terroriste» et «des risques de troubles à l'ordre public».

«Notre réponse doit être ferme et immédiate»

Les rassemblements de personnes seront ainsi surveillés, avec des «dispositifs de sécurité adaptés aux risques identifiés et aux circonstances locales» en «portant une attention spécifique aux transports en commun».

Concernant les potentielles violences urbaines, Laurent Nuñez a demandé aux préfets et responsables de la sécurité de lutter «contre l'usage détourné des moyens pyrotechniques et mortiers d'artifice» (arrêtés préfectoraux interdisant leur vente et leur circulation, organisation de contrôles...).

«Je vous demande de faire preuve de la plus grande fermeté et de ne tolérer aucun débordement», a conclu le ministre. «Notre réponse doit être ferme et immédiate», a-t-il ajouté.