La dette publique de la France augmente encore au 3e trimestre, à 117,4% du PIB, annonce l'Insee

La dette publique française s'établissait à 3.482,2 milliards d'euros à la fin du troisième trimestre, soit 117,4% du produit intérieur brut (PIB) après 115,7% au trimestre précédent, annonce l'Insee ce vendredi.

Alors que les députés et sénateurs ont échoué à trouver un compromis sur le budget 2026 en commission mixte paritaire, la dette publique, elle, poursuit sa trajectoire ascendante. D'après les données de l'Insee révélées ce vendredi 19 décembre, elle s'établissait à 3.482,2 milliards d'euros à la fin du troisième trimestre, soit 117,4% du produit intérieur brut (PIB) après 115,7% au trimestre précédent.

Entre juillet et septembre, la dette publique française a donc augmenté de 65,9 milliards d'euros, contre 70,9 milliards de hausse au trimestre précédent. Exprimée en pourcentage de PIB, elle est la troisième de l'Union européenne, derrière celles de la Grèce et de l'Italie.

L'Insee précise que cette augmentation trimestrielle vient pour 58,1 milliards d'euros de l’État (contre +64,3 milliards au deuxième trimestre). Au total, la dette de l’État représente 2.845,7 milliards d'euros.

À la fin du troisième trimestre 2025, le ratio de dette publique s’établit à 117,4 % du PIBhttps://t.co/Dbg1Tua3sR — Insee (@InseeFr) December 19, 2025

Au troisième trimestre, la dette des «organismes divers d’administration centrale» (Odac) a quant à elle baissé de 300 millions d'euros (après - 1 milliard au deuxième trimestre), pour atteindre 68,4 milliards d'euros.

Celle des administrations de sécurité sociale a augmenté de 7,6 milliards cet été, après déjà 7,8 milliards au trimestre précédent, pour atteindre 305,2 milliards d'euros.

Enfin, celle des administrations publiques locales (APUL) a augmenté de 500 millions d'euros après avoir reculé de 100 millions au deuxième trimestre, à 262,9 milliards d'euros.

Une loi spéciale à venir

Ces chiffres représentent la dette publique au sens de Maastricht, mais l'Insee calcule également la dette nette, qui tient compte des actifs financiers détenus par les administrations publiques. Au troisième trimestre, celle-ci s'élève à 3.232,3 milliards d'euros, soit 109% du PIB après 107,4% au deuxième trimestre.

La publication de ces données intervient alors que les députés et sénateurs réunis ce vendredi en commission mixte paritaire ont échoué à trouver une version de compromis sur le budget. Un désaccord qui rend impossible l'adoption d'un budget pour l'Etat avant le 31 décembre.

Le gouvernement devrait donc, comme il l'a annoncé, déposer une loi spéciale, permettant d'assurer la continuité de l'Etat et notamment le prélèvement des impôts, avant une reprise des discussions budgétaires en début d'année. Le budget de la Sécurité sociale a lui été adopté définitivement mardi.

Toutefois, selon l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), cette mesure va encore peser sur les finances publiques. S'il est appliqué sur l'ensemble de l'année 2026, ce régime exceptionnel fera, d'après les estimations, perdre 6,5 milliards d'euros de recettes à l'Etat, tout en réduisant les dépenses de trois milliards.