«L'année dernière, on nous a arraché le petit Jésus» : de nombreuses crèches de Noël d'un village du Var pillées par les voleurs

Cette année encore, les crèches de Noël installées dans les ruelles de Solliès-Ville (Var) ont été victimes de vols et de dégradations. Une situation qui exaspère les habitants de ce petit village.

Tradition dans certains villages, la crèche de Noël est aujourd'hui visée par des vols. Si à l'approche des fêtes de fin d'année, beaucoup de Français arborent sous leur sapin ou simplement dans leur jardin ces fameuses crèches de Noël, elles sont de plus en plus victimes de vols. Et les villages reclus du coin de la France ne sont pas épargnés.

C'est le cas à Solliès-Ville (Var), où Jean-Yves Beckerich, président de l’association Soleu Fêtes et traditions, a découvert lundi la disparition d'une des crèches exposées sur un muret. «C'était une très belle crèche antillaise qui avait été faite par des bénévoles. On a retrouvé seulement le fil de fer. Les voleurs sont venus avec des tenailles la voler. C'était prémédité», raconte-t-il au micro de CNEWS.

Les bénévoles désespérés

Ce n'est pas la première fois que les crèches du village disparaissent. L'an dernier, près d'une vingtaine ont été volées, et une dizaine détériorées. «Désormais, on les protège. Il y a un an, on nous a arraché le petit Jésus», poursuit-il, montrant une crèche placée derrière les barreaux de la fenêtre d'une maison.



Une autre crèche a été vandalisée quelques heures plus tard, comme l'explique cette habitante de ce petit village de 2.500 âmes. «Il y en a une autre où il manque Joseph et un bœuf», déplore-t-elle. Une déception immense pour des dizaines de bénévoles qui s'attèlent depuis des semaines à leur fabrication. «On le fait avec passion, pour que ça plaise aux gens. Quand vous avez des personnes qui viennent tout saccager, ça fait mal au cœur», souffle un bénévole de l'association Soleu Fêtes et traditions.

Malgré les vols, les crèches de Solliès-Ville resteront exposées jusqu'en janvier, avec l'arrivée des Rois mages.