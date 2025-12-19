Lycée Stanislas : le rectorat rappelle à la mairie de Paris ses obligations légales

Alors que la mairie de Paris a confirmé le non-versement de sa dotation au lycée Stanislas, l’établissement parisien a contesté cette décision. Comme l’a rappelé le rectorat, par cette mesure, la mairie de Paris s’expose à un risque juridique.

Le bras de fer se poursuit. Le rectorat a réaffirmé ce vendredi à la mairie de Paris la nécessité de respecter ses obligations concernant le financement de l’établissement Stanislas. Tant que l’établissement reste sous contrat avec l’État, le versement de ces forfaits constitue une obligation prévue par la loi.

«La suspension unilatérale du versement expose la Ville de Paris à un risque juridique clairement identifié», a confirmé la direction de l’établissement privé du sixième arrondissement de Paris dans un communiqué. «Les forfaits d’externat constituent des contributions financières obligatoires, prévues par la loi, dues aux établissements privés sous contrat d’association. Leur versement n’est pas conditionné à l’appréciation de la Ville de Paris sur le contenu pédagogique, ni aux contrôles en cours menés par le rectorat, qui dispose de ses propres voies de droit pour faire respecter la réglementation».

Un contrôle est «bien en cours» sur l’Evars

Mercredi 17 décembre, lors du Conseil de Paris, l’élu en charge des écoles Emmanuel Coblence avait confirmé le non-versement de cette dotation. Selon lui, les engagements pris par l’établissement n’étaient «pas tenus», avait-il déclaré en guise de justification. Il faisant alors allusion aux obligations contractées par l’établissement concernant ses cours d’éducation à la culture chrétienne et ses leçons d’éducation à la vie affective et relationnelle (EVARS), après sa mise en demeure par l’académie en juillet dernier.

Réagissant à cette suspension jugée illégale, l'établissement Stanislas avait saisi, en novembre, le préfet de la région Île-de-France afin de l’informer de l’absence de versement des forfaits. «Le Rectorat ne s’est pas prononcé en défaveur de Stanislas», a confirmé la direction du lycée parisien. «Toutes les mesures auxquelles l’établissement Stanislas s’était engagé ont bien été prises, en pleine transparence avec le rectorat avec lequel le dialogue se poursuit». Le rectorat de Paris a confirmé vendredi qu’un contrôle était «bien en cours» sur l’Evars.

L’an dernier, déjà, la mairie de Paris avait déjà suspendu sa subvention annuelle de 1,3 million d’euros, avant de la rétablir pour se conformer à la législation en vigueur.