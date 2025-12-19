Orages : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Météo-France a placé trois départements du sud-est en vigilance jaune orages pour la journée de ce samedi 20 décembre.

La prudence est de rigueur. Trois départements sont visés par une vigilance jaune orages de Météo-France pour la journée de ce samedi 20 décembre.

Sont concernés par cette vigilance : le Gard, l’Hérault et la Lozère.

© Météo-France

Des précipitations sont attendues tout au long de la journée sur l'ensemble de ces territoires.

Météo-France a également placé le Gard en vigilance orange pluie-inondation, cinq départements en vigilance jaune crues, trois en vigilance pluie-inondation et deux en alerte jaune vagues-submersion.