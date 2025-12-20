Aspides : quelle est cette opération militaire en Mer Rouge dont Emmanuel Macron va rencontrer les soldats ?

Ces dimanche et lundi, Emmanuel Macron se rendra aux Émirats arabes unis, afin d'échanger avec les 900 militaires français présents sur place. Un moment qui permettra également d'aborder l’opération de sûreté maritime de l'Union européenne, Aspides, visant à préserver la liberté de navigation dans le contexte de la crise en mer Rouge.

Une opération défensive. Ces dimanche 21 et lundi 22 décembre, Emmanuel Macron sera accueilli aux Émirats arabes unis, par les forces armées basées à l’étranger. Après un échange avec les dignitaires émiriens à l'occasion d'un «rendez-vous bilatéral», le chef de l'État rencontrera les 900 militaires stationnés dans une base navale du pays. Et notamment, ceux chargés de l’opération Aspides.

Également connue sous le nom d'EUNAVFOR Aspides, il s'agit d'une opération militaire menée par l'Union européenne en réponse aux attaques des Houthis contre le transport maritime international en mer Rouge.

Cette dernière a été créée en février 2024, «en tant qu'opération défensive de sûreté maritime visant à rétablir et à préserver la liberté de navigation en mer Rouge et dans le Golfe», selon le Conseil européen.

L'opération est active le «long des principales lignes maritimes de communication dans le détroit de Bab el-Mandab et dans le détroit d'Ormuz, ainsi que dans les eaux internationales de la mer Rouge, du golfe d'Aden, de la mer d'Arabie, du golfe d'Oman et du golfe Persique, et assure une présence navale de l'UE dans la zone où de nombreuses attaques houthistes ciblent des navires de commerce internationaux depuis octobre 2023», précise cette même source.

Le 14 février dernier, à la suite du réexamen stratégique de l'opération, le Conseil européen a annoncé sa décision de proroger jusqu'au 28 février 2026 le mandat d'EUNAVFOR Aspides, «avec un montant de référence de plus de 17 millions d'euros pour la période couverte».

Une mission de protection des navires

Parmi les missions de l'opération Aspides, le Conseil a mentionné : «La collecte des informations, en plus des données nécessaires pour protéger les navires, sur le trafic d'armes et les flottes fantômes en vue de partager ces informations avec les États membres, la Commission européenne, l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Organisation maritime internationale (OMI)».

Quelques jours avant son départ, Emmanuel Macron a expliqué vouloir rencontrer les forces stationnées dans «une région qui concentre d’importantes crises». «Il est important de démontrer que la France maintient ses efforts militaires et diplomatiques partout où ses valeurs sont menacées», a expliqué l’Élysée.