BHV : le groupe Galeries Lafayette entre en négociation pour vendre les murs du grand magasin

Galeries Lafayette a annoncé être entré en négociation avec un investisseur anglo-saxon afin de vendre les murs du BHV de Paris, d'ici à janvier 2026.

Nouveau rebondissement. Après le scandale de l'arrivée de Shein au Bazar de l'Hôtel de Ville de Paris, la Société des grands Magasins (SGM) a informé, ce samedi, être entrée en négociations exclusives avec un investisseur anglo-saxon. L'objectif est de lui céder les murs dès janvier 2026.

Dans un communiqué, SGM annonce vouloir assurer l'exploitation du site, disposant «d'une expertise reconnue dans la gestion d'actifs immobiliers».

Nouvelle saison pour l'affaire BHV

Depuis début octobre, le BHV est dans la tourmente. En effet, depuis l'annonce de sa collaboration avec la marque d'ultra fast-fashion chinoise, Shein, le magasin a vu de nombreuses marques lui tourner le dos.

L'emblématique site du 1er arrondissement devait initialement être racheté par la Société des grands Magasins. Le groupe avait signé une promesse de vente, mais cette dernière est arrivée à échéance, ce vendredi 19 décembre. L'achat avait été remis en cause à la suite du scandale Shein et du départ de la Banque des territoires.

La vente avec cette mystérieuse société anglo-saxonne devrait se réaliser avec les mêmes conditions que pour la Société des grands Magasins. Un porte-parole a détaillé : «Nous sommes heureux de cette nouvelle étape franchie, nous restons focalisés sur la finalisation de cette opération».

De grands projets pour le BHV

Outre cette vente, le directeur du site, Frédéric Merlin, a assuré avoir de nombreux projets pour l'enseigne. Il souhaite ouvrir un halle alimentaire de plus de 1.000m2 en juin 2026, mais également, la création d'une marque BHV, l'implantation d'un restaurant comme un bouillon ou encore l'ouverture d'une parapharmacie.

Fervent soutien de l'association BHV-Shein, Frédéric Merlin ambitionne aussi octroyer plus de place à la marque chinoise qui possède déjà un espace de plus de 1.000m2. Une décision qui avait déjà fait perdre de nombreuses marques à l'enseigne comme Dior, Sandro ou encore Guerlain.

Cette semaine, la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo a surpris en annonçant l'éventualité d'un achat des murs du BHV par la capitale. Elle avait notamment souligné l'importance du bâtiment pour la ville de Paris. Son adjoint chargé du commerce, Nicolas Bonnet-Oulaldj, avait alors estimé le montant de la transaction à 300 millions d'euros.