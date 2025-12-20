Christophe Gleizes emprisonné en Algérie : la FFF lance un appel à sa libération ce week-end

Trois jours après avoir affiché un portrait de Christophe Gleizes sur la façade de son siège, la Fédération Française de football (FFF) appelle de nouveau à la libération du journaliste sportif emprisonné depuis juin 2024 dans les geôles algériennes. De multiples initiatives sont prévues ce week-end en soutien du Français.

Un soutien indéfectible. Seize jours sont passés depuis la condamnation de Christophe Gleizes, à sept ans de prison en Algérie pour «apologie du terrorisme». Seize jours durant lesquelles le soutien de la Fédération Française de football (FFF) a été immuable.

Et ce week-end ne fait pas exception. À l’occasion des 32es de finale de Coupe de France, qui ont commencé vendredi et qui se poursuivent ce samedi et dimanche, des messages de soutien à Christophe Gleizes vont être diffusés dans les stades. En effet, son nom sera prononcé par les speakers sur toutes les pelouses tricolores. Une soirée en son honneur sera également organisée le 29 janvier à 20h à Paris au Bataclan, a annoncé Thibaut Bruttin, le directeur général de Reporters sans frontières.

Le sport français se mobilise

Des appels à la libération qui s'inscrivent dans plusieurs initiatives déjà lancées durant la semaine. Mercredi, un portrait du journaliste français a été déployé sur la devanture du siège de la «3F», accompagné de l'inscription #FreeGleizes et d’un QR Code renvoyant vers une pétition, jusqu'ici signée par plus de 25.000 personnes. S'en est suivi jeudi une réunion du comité de soutien au journaliste de So Foot, présidée par le président de la FFF Philippe Diallo.

«À travers Christophe Gleizes, nous défendons d’abord un homme, un journaliste qui a été injustement condamné parce qu’il s’est rendu en Algérie, qu’il a essayé d’exercer son métier de journaliste», a-t-il déclaré aux côtés d'Amélie Oudéa-Castera, présidente du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), qui a annoncé qu’un portrait du journaliste sera également affiché sur la façade de l’instance.