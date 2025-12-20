Le premier syndicat agricole, qui avait ouvert la porte vendredi à une "trêve de Noël", a exprimé sa déception face au contenu du courrier adressé par le Premier ministre dans la nuit.

Aucun engagement opérationnel supplémentaire n’est apporté", regrette la FNSEA, disant attendre du Premier ministre "qu'il revoie sa copie" d'ici au prochain rendez-vous prévu à Matignon début janvier