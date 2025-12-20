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En directCrise agricole : «le compte n'y est pas», estime la FNSEA, de nombreux axes routiers bloqués pour le premier jour des vacances de Noël

[JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Malgré les appels du gouvernement à une trêve de Noël dans une lettre adressée par Sébastien Lecornu aux syndicats agricoles, les blocages persistent ce samedi. Plusieurs axes routiers sont fermés alors que le coup d'envoi des vacances de Noël a été donné. Suivez notre direct.
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Les 50 actions du jour ont mobilisé 1.619 personnes, selon le ministère de l'Intérieur

Les 50 différentes actions mises en place en France ce samedi par des agriculteurs ont mobilisé 1.619 personnes, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

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Cet après-midi, un troupeau de moutons a été lâché dans une zone commerciale d'Aubagne en signe de contestation. 

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«Tant que le gouvernement reste sur l'abattage systématique et total, on restera mobilisés» prévient la Confédération paysanne de l'Aveyron

«Tant qu'on ne change pas de politique sanitaire, tant que le gouvernement reste sur l'abattage systématique et total, lors d'un cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) dans un élevage, on restera mobilisés», a déclaré Sara Melki, coporte-parole de la Confédération paysanne de l'Aveyron. 

Déclaration
Les annonces du gouvernement sont «assez faibles», déplore le secrétaire général de la Coordination rurale

«Sébastien Lecornu a pris la mesure du problème», mais «les annonces, globalement, sont assez faibles», a réagi samedi sur Franceinfo François Walraet, secrétaire général de la Coordination rurale, à la lettre du premier ministre envoyée aux syndicats agricoles pour tenter de répondre à la crise.

Déclaration
«Le but n'est pas de prendre les vacanciers en otage», assure un membre des Ultras de l'A64.
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«En Aveyron, nous avons le soutien de la population», lance un agriculteur
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«Le compte n'y est pas», réagit la FNSEA

Le premier syndicat agricole, qui avait ouvert la porte vendredi à une "trêve de Noël", a exprimé sa déception face au contenu du courrier adressé par le Premier ministre dans la nuit. 

Aucun engagement opérationnel supplémentaire n’est apporté", regrette la FNSEA, disant attendre du Premier ministre "qu'il revoie sa copie" d'ici au prochain rendez-vous prévu à Matignon début janvier

De nombreuses routes bloquées ce samedi

Des barrages d'agriculteurs persistent encore samedi sur des axes routiers et autoroutiers du Sud-Ouest, au premier jour des vacances scolaires, malgré les appels du gouvernement à une "trêve de Noël", rejoints par une partie des syndicats agricoles. 

Samedi matin, l'autoroute A64 Toulouse-Bayonne reste fermée sur plus de 180 km, de la Haute-Garonne aux Pyrénées-Atlantiques, selon Vinci Autoroutes. Le blocage en place depuis plus d'une semaine à Carbonne (Haute-Garonne), sur cette même autoroute, se poursuit également. Des barrages persistent aussi sur l'A75 en Aveyron, où une opération escargot est prévue ce samedi, et dans l'Ariège sur la RN20 Toulouse-Andorre, route d'accès à la station de ski d'Ax-Trois-Domaines qui affiche complet pour les vacances.

Déclaration
Sébastien Lecornu annonce un fonds de soutien de 11 millions d'euros

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a adressé une lettre de quatre pages aux syndicats agricoles pour détailler les intentions du gouvernement face à la crise liée à la dermatose nodulaire. L'entièreté du contenu de la lettre adressée par le Premier ministre juste ici.

CriseAgricultureFrance

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