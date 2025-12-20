Ce soir, près de 50% du cheptel ariégeois est vacciné contre la Dermatose Nodulaire Contagieuse (DNC). Dans l’Aude, nous dépassons les 70 % tandis que 100 % du cheptel est protégé dans les Pyrénées-Orientales.
Au total, près d’1 bovin sur 5 est vacciné dans les dix départements… pic.twitter.com/6BDJLn6xUA
— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) December 20, 2025
Les 50 différentes actions mises en place en France ce samedi par des agriculteurs ont mobilisé 1.619 personnes, a annoncé le ministère de l'Intérieur.
Cet après-midi, un troupeau de moutons a été lâché dans une zone commerciale d'Aubagne en signe de contestation.
Des moutons deambulent dans la ZAC des Paluds #aubagnehttps://t.co/LPOpAC8zth
— Sam (@samederange) December 20, 2025
«Tant qu'on ne change pas de politique sanitaire, tant que le gouvernement reste sur l'abattage systématique et total, lors d'un cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) dans un élevage, on restera mobilisés», a déclaré Sara Melki, coporte-parole de la Confédération paysanne de l'Aveyron.
«Sébastien Lecornu a pris la mesure du problème», mais «les annonces, globalement, sont assez faibles», a réagi samedi sur Franceinfo François Walraet, secrétaire général de la Coordination rurale, à la lettre du premier ministre envoyée aux syndicats agricoles pour tenter de répondre à la crise.
«Le but n'est pas de prendre les vacanciers en otage», a assuré Frédéric Menart, membre des Ultras de l'A64. Il réagissait à l'avertissement du gouvernement indiquant qu'il ne tolérera pas de nouveaux blocages. pic.twitter.com/G0omttSogl
— CNEWS (@CNEWS) December 20, 2025
Eloi Nespoulous : «En Aveyron, nous avons le soutien de la population, donc on a décidé de continuer», dans #LaMatinaleWEpic.twitter.com/JXjdDjlWvJ
— CNEWS (@CNEWS) December 20, 2025
Le premier syndicat agricole, qui avait ouvert la porte vendredi à une "trêve de Noël", a exprimé sa déception face au contenu du courrier adressé par le Premier ministre dans la nuit.
Aucun engagement opérationnel supplémentaire n’est apporté", regrette la FNSEA, disant attendre du Premier ministre "qu'il revoie sa copie" d'ici au prochain rendez-vous prévu à Matignon début janvier
Des barrages d'agriculteurs persistent encore samedi sur des axes routiers et autoroutiers du Sud-Ouest, au premier jour des vacances scolaires, malgré les appels du gouvernement à une "trêve de Noël", rejoints par une partie des syndicats agricoles.
Samedi matin, l'autoroute A64 Toulouse-Bayonne reste fermée sur plus de 180 km, de la Haute-Garonne aux Pyrénées-Atlantiques, selon Vinci Autoroutes. Le blocage en place depuis plus d'une semaine à Carbonne (Haute-Garonne), sur cette même autoroute, se poursuit également. Des barrages persistent aussi sur l'A75 en Aveyron, où une opération escargot est prévue ce samedi, et dans l'Ariège sur la RN20 Toulouse-Andorre, route d'accès à la station de ski d'Ax-Trois-Domaines qui affiche complet pour les vacances.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a adressé une lettre de quatre pages aux syndicats agricoles pour détailler les intentions du gouvernement face à la crise liée à la dermatose nodulaire. L'entièreté du contenu de la lettre adressée par le Premier ministre juste ici.