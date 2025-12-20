Crise agricole : quels sont les axes concernés par les blocages routiers pour ce premier jour des vacances de Noël ?

Les agriculteurs persistent encore ce samedi avec des barrages sur des axes routiers et autoroutiers du Sud-Ouest, au premier jour des vacances scolaires, malgré les appels du gouvernement à une «trêve de Noël», rejoints par une partie des syndicats agricoles.

Le combat continue. En pleine crise agricole face à l’épidémie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui touche le pays, les agriculteurs maintiennent des barrages, ce samedi 20 décembre, sur des axes routiers et autoroutiers du Sud-Ouest, au premier jour des vacances scolaires, malgré les appels du gouvernement à une «trêve de Noël».

Les négociations en cours entre les pouvoirs publics et une partie des syndicats agricoles sur la stratégie nationale de lutte contre l'épizootie pourraient néanmoins apaiser la situation dans les prochains jours.

Barrages et opérations escargot

Samedi matin, l'autoroute A64 Toulouse-Bayonne reste fermée sur plus de 180 km, de la Haute-Garonne aux Pyrénées-Atlantiques, selon Vinci Autoroutes. Le blocage en place depuis plus d'une semaine à Carbonne (Haute-Garonne), sur cette même autoroute, se poursuit également.

Des barrages persistent aussi sur l'A75 en Aveyron, où une opération escargot est prévue ce samedi, et dans l'Ariège sur la RN20 Toulouse-Andorre, route d'accès à la station de ski d'Ax-Trois-Domaines qui affiche complet pour les vacances.

Le blocage de Tarascon-sur-Ariège se poursuivra «jusqu'à ce que Sébastien Lecornu annonce la fin de l'abattage total» des troupeaux à la découverte d'un cas de dermatose bovine, a déclaré Christophe Gouazé, éleveur ariégeois membre de la Confédération paysanne dans un communiqué.

Le barrage sur l'A63 à Cestas, près de Bordeaux, est maintenu «pour le moment, minimum jusqu'à dimanche soir», a déclaré ce samedi dans un autre communiqué Fabrice Lagueyt, éleveur de bovins en Gironde et coprésident de la Coordination rurale de Gironde (CR33). La circulation reste également coupée sur l'A64 entre Bayonne et Pau, à hauteur d'Urt.

Des négociations en cours

Reçues hier à Matignon par Sébastien Lecornu, la Coordination rurale et la Confédération paysanne, associées contre la stratégie de lutte contre l'épizootie de dermatose, n'ont pas appelé à la levée des blocages en cette période de fêtes de fin d'année. A l'inverse, la FNSEA, suivie par les Jeunes agriculteurs, a appelé à une «trêve», conditionnée à un «courrier» avec «l'ensemble des intentions» du Premier ministre.

Dans ce courrier, Sébastien Lecornu annonce la mise en place d'un fonds de soutien de 11 millions d'euros «pour faire face aux impacts économiques immédiats» pour les petits exploitants en difficulté. Pour Fabrice Lagueyt, ce n'est qu'une simple «orientation», «rien d'acté et de sûr», a-t-il avancé. «Les enveloppes c'est une chose mais après il faut cesser les abattages», a-t-il précisé.

En Corrèze, après la levée des barrages et le nettoyage des autoroutes concernées, la circulation a repris normalement sur l'A89 dans les deux sens à hauteur d'Ussel, et sur l'A20 à hauteur de Brive, mais seulement dans le sens Toulouse-Paris.