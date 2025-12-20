Crues : voici le seul département placé en vigilance orange ce samedi

Le prévisionniste Météo-France a placé le département de l’Hérault en vigilance orange pour des risques de crues ce samedi 20 décembre.

La vigilance est de mise dans ce territoire. Ce samedi, l’Hérault a été placé en vigilance orange par le prévisionniste Météo-France. Un épisode cévenol traverse actuellement la région Occitanie, entraînant d’importants cumuls de pluie.

En effet, depuis vendredi, entre 100 et 150 mm sont déjà tombés. L’équivalent d’un mois de pluie.

Pour samedi 20 décembre 2025 :

🟠 1 département en Vigilance orange



Pour dimanche 21 décembre 2025 :

🟠 1 département en Vigilance orange



Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHPpic.twitter.com/NTyiKqa3xp — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) December 20, 2025

Ces précipitations sont amenées à se poursuivre jusqu’à dimanche selon Météo-France. En parallèle, l’Ardèche, l’Aveyron, le Cantal, le Finistère, le Gard, la Haute-Loire, le Lot, la Lozère et le Tarn ont été placés en vigilance jaune ce samedi, également pour des risques de crues.