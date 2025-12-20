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Crues : voici le seul département placé en vigilance orange ce samedi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Le prévisionniste Météo-France a placé le département de l’Hérault en vigilance orange pour des risques de crues ce samedi 20 décembre. 

La vigilance est de mise dans ce territoire. Ce samedi, l’Hérault a été placé en vigilance orange par le prévisionniste Météo-France. Un épisode cévenol traverse actuellement la région Occitanie, entraînant d’importants cumuls de pluie. 

En effet, depuis vendredi, entre 100 et 150 mm sont déjà tombés. L’équivalent d’un mois de pluie.  

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Ces précipitations sont amenées à se poursuivre jusqu’à dimanche selon Météo-France. En parallèle, l’Ardèche, l’Aveyron, le Cantal, le Finistère, le Gard, la Haute-Loire, le Lot, la Lozère et le Tarn ont été placés en vigilance jaune ce samedi, également pour des risques de crues.

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