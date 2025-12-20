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Crues : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Dans son dernier bulletin météorologique, Météo-France a placé 6 départements en vigilance jaune «crues» pour la journée de ce samedi 20 décembre.

Une alerte ciblée dans le sud du pays. Six départements sont visés par une vigilance jaune «crues» de Météo-France pour la journée de ce samedi 20 décembre.

© Météo-France

Les départements concernés sont l’Ardèche, l'Aveyron, le Finistère, le Gard, l’Hérault et la Lozère.

«De fortes pluies s'installent autour du golfe du Lion et jusqu'au relief cévenol en cours de nuit. Cet épisode pluvieux est durable», a alerté l’organisme météorologique de référence.

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«En journée de samedi, le temps est très nuageux sur la majeure partie du pays, avec de la pluie sur quasiment toutes les régions. Il pleut de façon plus continue sur le Languedoc, avec des cumuls de précipitations plus conséquents sur les Cévennes. Les pluies peuvent être à nouveau marquées sur le Gard et l'Hérault, avec quelques coups de tonnerre», a conclu Météo-France.

vigilance météoalerte jauneCrues

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