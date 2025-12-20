Disparition de Stanislas, 14 ans, à Clermont-Ferrand : un appel à témoins lancé pour retrouver l'adolescent disparu depuis fin novembre

Disparu depuis le 26 novembre dans le centre-ville de Clermont-Ferrand, l’adolescent de 14 ans, Stanislas Servant, reste introuvable. Face à l’absence de signe de vie et l’impossibilité de le localiser sans téléphone, la police nationale du Puy‑de‑Dôme a lancé un appel à témoins.

Une disparition inquiétante. Stanislas Servant, un adolescent de 14 ans, est porté disparu depuis le 26 novembre dernier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Un dispositif de recherche est toujours en cours. Près d’un mois après sa disparition, la police nationale du Puy-de-Dôme a lancé ce vendredi 19 décembre un appel à témoins pour tenter de retrouver le jeune garçon, dont aucune nouvelle n'a été donnée depuis qu’il a été vu pour la dernière fois dans le secteur du jardin Lecoq, un parc du centre-ville clermontois.

Ce jour-là, en fin d’après-midi, Stanislas se trouvait dans les environs du jardin, mais il n’a plus été aperçu depuis, et ses proches n’ont reçu aucun signe de vie malgré les recherches entreprises. Les enquêteurs soulignent qu’il ne disposait pas de téléphone portable, ce qui rend toute géolocalisation ou prise de contact impossible, compliquant d’autant plus l’enquête.

La description fournie par les autorités présente Stanislas comme un adolescent aux cheveux blonds et aux yeux bleus, de corpulence moyenne et mesurant environ 1,80 m. Il porte également un appareil dentaire, un détail sur lequel comptent les enquêteurs pour l’identifier. Au moment de sa disparition, il était vêtu d’un manteau noir avec un intérieur blanc, d’un pantalon noir et d’un pull sombre, et il avait avec lui un sac à dos bleu.

#AppelATémoins | Depuis le 26/11/2025 secteur jardin Lecoq à #ClermontFerrand personne n'a revu Stanislas SERVANT, 14 ans.

Sans téléphone, il est impossible à localiser.

Départ possible vers la Pologne (famille maternelle).

Si vous des informations, contactez le 04 63 05 22 22 pic.twitter.com/vUOTpjRNRt — Police nationale 63 (@PoliceNat63) December 19, 2025

Parmi les pistes explorées par la police, figure celle d’un éventuel déplacement vers la Pologne, pays d’origine de la famille maternelle de Stanislas. Cette hypothèse n’a pas été confirmée, mais incite les enquêteurs à élargir leur recherche, en tenant compte de la possibilité qu’il ait tenté de rejoindre des proches à l’étranger.

Toute personne disposant d’informations, même minimes, susceptibles d’éclairer les circonstances de cette disparition est invitée à contacter la brigade.