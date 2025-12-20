Lutte contre le narcotrafic : Gérald Darmanin veut faire «gagner» l'autorité de l'Etat sur «la criminalité organisée»

Quinze jours avant la mise en place du parquet national anti-criminalité organisée, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin a prévenu : «La question est de savoir désormais qui va gagner entre l'autorité de l'État et la criminalité organisée».

Des instants décisifs. A quelques jours de la mise en place du parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco), Gérald Darmanin a pris la parole dans un entretien accordé au Parisien. Il rappelle son ambition faire «gagner» l'autorité de l'Etat face à «la criminalité organisée».

«Le point de bascule, ce sera le jour où l'État aura peur car il n'est plus capable d'installer des caméras de vidéosurveillance, de juger les narcotrafiquants, de créer des prisons de haute sécurité», poursuit le garde des Sceaux, en relevant qu'«on n'en est pas là». Il y a quelques semaines, Gérald Darmanin avait annoncé un plan «zéro portable», pour renforcer la sécurité dans l'ensemble des établissements pénitentiaires français.

«Où passent ces 6 milliards d'euros générés par le trafic de stupéfiants ?»

«Il y a des États autour de nous qui ne sont plus capables de faire ça, qui ne sont plus capables de diriger leurs ports, de protéger leurs magistrats, les journalistes d'investigation. C'est ça le point de bascule, c'est le jour où l'État craindra de prendre des décisions», insiste-t-il.

Au sujet du parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco), qui doit être installé le 5 janvier, Vanessa Perrée explique que celui-ci sera constitué de «16 magistrats, 13 greffiers et une équipe d'assistants spécialisés et d'officiers de liaison qui viennent des finances publiques, de la police, des douanes ou de l'administration pénitentiaire», et dix magistrats supplémentaires en septembre. «On va notamment récupérer près de 170 affaires très complexes comme l'évasion de Mohamed Amra», a-t-elle ajouté.

Selon Gérald Darmanin, «le Pnaco devra analyser une criminalité très mouvante dont les circuits financiers sont complexes». Plus précisément, le ministre de l'Intérieur veut répondre à «une question essentielle» : «où passent ces 6 milliards d'euros générés par le trafic de stupéfiants ?» Cela passe, selon lui, «suivre l'argent», comme le disait le juge Giovanni Falcone, magistrat italien anti-mafia qui avait obtenu des résultats spectaculaires dans les années 80, notamment avec le «maxi-procès de Palerme».

Gérald Darmanin compare la criminalité organisée au terrorisme

«Une partie de l'argent du narcotrafic rejoint l'économie réelle, à ce titre cela ressemble à une mafia», reprend le ministre de la Justice. Il compare également la criminalité organisée au terrorisme, dont les affaires sont traitées par le Parquet national antiterroriste, créé en 2019, et dont le Pnaco se veut un calque, en ce «qu'il y a désormais des organisations criminelles qui veulent se substituer à l'autorité de l'État, en faisant taire ceux qui travaillent contre eux : on revit ce qu'on a vécu avec le terrorisme, et l'État se doit d'y répondre de la même manière».

Gérald Darmanin s'est par ailleurs dit favorable à «une utilisation de moyens contrôlés mais dérogatoires au droit commun», appelant à «développer le renseignement comme dans le terrorisme où 90% des affaires proviennent du renseignement avant d'être judiciarisées».

Le garde des Sceaux relève «deux points noirs». Premièrement, «les réseaux de communication parallèles utilisés par les narcotrafiquants», et la loi qui ne permet pas selon lui à la justice et aux services enquêteurs" de les «suivre correctement». Ensuite, «l'engorgement des tribunaux, en raison de l'accroissement des dossiers liés au narcotrafic».