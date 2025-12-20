Météo : à quoi s'attendre ce week-end ?

Ce week-end, la météo en France s’annonce plutôt grise et humide, avec des nuages et de la pluie attendus un peu partout sur l'Hexagone. Voici à quoi s'attendre ce week-end.

Alors que l’hiver s’installe doucement en France, les prévisions météo pour ce week-end annoncent un temps bien contrasté selon les régions. Si les journées de samedi et dimanche se ressemblent, voici ce qu’il faut savoir pour bien planifier vos sorties ou vos préparatifs de Noël.

Un samedi sous grisaille et brouillard

Dès le samedi matin, de nombreux secteurs, notamment dans la moitié nord, se réveilleront sous des bancs de brouillard tenaces. Ce phénomène réduit la visibilité, surtout près des zones rurales ou des vallées. Si le temps sera nuageux sur l’ensemble du territoire, quelques éclaircies possibles illumineront cette journée de samedi, notamment vers le Sud-Ouest et l’axe méditerranéen. Les températures générales seront comprises entre 8 °C à Lille et 16 °C à Marseille.

Météo-France

De timides éclaircies pour un dimanche gris

Le dimanche reprend globalement le même schéma. Le brouillard matinal persiste au nord, mais tend à se dissiper dans la journée. Le ciel restera majoritairement nuageux, surtout sur l’extrême nord, avec quelques gouttes possibles par endroits. Dans le centre du pays, les passages nuageux pourront laisser place à des timides éclaircies à Strasbourg et à Perpignan. Les températures générales seront comprises entre avec 5 °C à Strasbourg et 15 °C degrés à Nice.

Météo-France

Les journées de samedi et dimanche seront pluvieuses. D’ailleurs, Météo-France a placé quatre départements du sud-est en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de ce samedi 20 décembre. Sont concernés par cette vigilance : l’Ardèche, le Gard, l’Hérault et la Lozère. En parallèle, le Gard a été placé en vigilance orange pluie-inondation.