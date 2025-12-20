Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Un salarié peut-il être contraint par son employeur de dire avec qui il est en couple ?

Le litige concernait l'entreprise Chanel et un de ses salariés. [©Adobe Stock]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Un employeur peut-il licencier l’un de ses salariés si ce dernier refuse de révéler l’identité de son conjoint ? Dans un arrêt du 10 décembre dernier, la Cour de cassation répond à cette épineuse question.

Une question de vie privée. Dans un arrêt rendu le 10 décembre, la Cour de cassation a estimé qu’un salarié ne peut pas être licencié pour un motif lié à sa vie privée, comme l'identité de la personne à laquelle il est marié.

La Cour avait été saisie par un salarié de Chanel, licencié pour ne pas avoir informé la direction qu'il était marié à une ancienne employée du groupe qui avait eu «un différend judiciaire» avec son employeur.

L'entreprise avait pointé un risque de conflit d'intérêts. Elle accusait le salarié, employé comme auditeur interne, d'avoir démontré «un manque d'intégrité et de probité, pourtant indispensables à l'exercice de (ses) fonctions.»

«Vous avez sciemment dissimulé votre situation maritale ainsi que la situation professionnelle de votre épouse», a écrit l'entreprise dans sa lettre de licenciement.Toutefois, pour la Cour de cassation, «le salarié n'était pas tenu (...) d'informer son employeur de sa situation matrimoniale.»

Sur le même sujet Télétravail : pourquoi l'employeur ne peut-il pas exiger de visiter le domicile d'un salarié ? Lire

La justice n'a pas constaté que son statut marital «était en rapport avec ses fonctions et susceptible d'influer sur leur exercice au détriment de l'intérêt de l'entreprise.» En outre, «l'existence d'un différend judiciaire entre son épouse, ancienne salariée de l'entreprise, et l'employeur, ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un conflit d'intérêts». 

Bon à savoirCour de cassationLicenciement

À suivre aussi

Impôts 2026 : la campagne de déclaration de revenus de l'année 2025 commence ce jeudi
Après les municipales de 2026, quelles sont les prochaines élections en France et quand auront-elles lieu ?
Municipales 2026 : après celui de cette année, quand aura lieu le prochain scrutin ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités