«Au début, j'ai cru à une blague» : l'aile d'un avion Paris-Ajaccio prend feu, l'appareil redirigé en urgence

Un avion reliant Paris à Ajaccio a subi un grave problème technique, l'obligeant à changer sa trajectoire et atterrir à Lyon. La panique s'est emparée des voyageurs, dont certains «se sont vu mourir».

Certains ont bien cru voir leur dernière heure arriver. Un vol Paris-Ajaccio, opéré par Air France ce samedi, a dû être dérouté vers Lyon après avoir rencontré un sérieux dysfonctionnement. L'une des ailes de l'appareil a pris feu, semant la panique des voyageurs, comme le rapporte RTL.

L'un des voyageurs, Steven, a raconté avoir entendu «un gros boum» et avoir ressenti «beaucoup de vibrations». De quoi provoquer l'incompréhension de l'ensemble des passagers : «J'ai cru à une blague au début, puis on a bien vu que c'était sérieux», résume-t-il.

«On va se crasher»

«Il y en a qui ont commencé à pleurer et plus personne ne nous parlait. Ma femme était paniquée. J'ai remis ma ceinture, et je l'ai serrée bien fort», a-t-il encore dit.

Pire encore, l'avion a amorcé une brutale chute vers le sol : «D'un coup, l'avion a chuté», a raconté une autre passagère. «Les boutons, tout s'allumait, tout clignotait. Il y a un monsieur qui a pris ses enfants dans ses bras parce qu'ils se sont dit "on va se crasher"».

Après ces événements traumatisants qualifiés d'«incident technique» par la compagnie aérienne, survenus alors que l'avion survolait les environs de la ville de Valence, le pilote a finalement fait demi-tour pour faire atterrir l'engin en urgence, à Lyon. Un nouvel avion a décollé de la ville rhodanienne pour Bastia, à 21h45.