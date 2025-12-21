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«Au début, j'ai cru à une blague» : l'aile d'un avion Paris-Ajaccio prend feu, l'appareil redirigé en urgence

Le vol Air France 7562, à destination d'Ajaccio depuis Paris, a connu une mésaventure traumatisante pour ses passagers. [© Unsplash / Daniel Eledut]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Un avion reliant Paris à Ajaccio a subi un grave problème technique, l'obligeant à changer sa trajectoire et atterrir à Lyon. La panique s'est emparée des voyageurs, dont certains «se sont vu mourir».

Certains ont bien cru voir leur dernière heure arriver. Un vol Paris-Ajaccio, opéré par Air France ce samedi, a dû être dérouté vers Lyon après avoir rencontré un sérieux dysfonctionnement. L'une des ailes de l'appareil a pris feu, semant la panique des voyageurs, comme le rapporte RTL.

L'un des voyageurs, Steven, a raconté avoir entendu «un gros boum» et avoir ressenti «beaucoup de vibrations». De quoi provoquer l'incompréhension de l'ensemble des passagers : «J'ai cru à une blague au début, puis on a bien vu que c'était sérieux», résume-t-il.

«On va se crasher»

«Il y en a qui ont commencé à pleurer et plus personne ne nous parlait. Ma femme était paniquée. J'ai remis ma ceinture, et je l'ai serrée bien fort», a-t-il encore dit.

Pire encore, l'avion a amorcé une brutale chute vers le sol : «D'un coup, l'avion a chuté», a raconté une autre passagère. «Les boutons, tout s'allumait, tout clignotait. Il y a un monsieur qui a pris ses enfants dans ses bras parce qu'ils se sont dit "on va se crasher"».

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Après ces événements traumatisants qualifiés d'«incident technique» par la compagnie aérienne, survenus alors que l'avion survolait les environs de la ville de Valence, le pilote a finalement fait demi-tour pour faire atterrir l'engin en urgence, à Lyon. Un nouvel avion a décollé de la ville rhodanienne pour Bastia, à 21h45.

volAvionParisAjaccioAir FranceAir France-KLM

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