«Ce n'est pas propre» : Paris est la 5e ville touristique la plus sale du monde, selon une étude

La ville de Paris a été classée comme la cinquième ville la plus sale du monde, selon une étude américaine.

Une nouvelle décevante. D'après une récente étude américaine, Paris est la 5e ville la plus sale du monde.

Etablie par Radical Storage, acteur du secteur des consignes à bagage et à partir de l’analyse de milliers d’avis Google, elle vient ainsi épingler certaines destinations touristiques pourtant très prisées.

Un enjeu politique

Tandis que Paris est la ville la plus visitée du monde, grâce à plus de 100 millions de touristes chaque année, l'étude a compté 28,2% d'avis mentionnant la saleté. Les auteurs notent toutefois une amélioration grâce au plan de nettoyage réalisé avant les Jeux olympiques de Paris 2024.

Reste que la capitale française se retrouve derrière Budapest, Rome, Las Vegas et Florence. Pourtant, Paris consacre 389,4 millions d'euros de son budget à la collecte et à la valorisation des déchets ainsi qu'à la propreté urbaine. Et après la publication de l'étude, élus et opposants n'ont pas tardé à réagir.

En effet, Aurélien Véron, porte-parole du groupe Changer Paris a estimé, dans les colonnes du Parisien : «Où que j'aille, on me parle de la propreté de la ville. Chez les touristes aussi bien que chez les Parisiens, il y a un sentiment de crasse générale. Si on ajoute à la saleté un sentiment d'insécurité, cela peut avoir un impact sur le tourisme, et notamment le tourisme de luxe».

De son côté, Antoine Guillou, adjoint à la mairie de Paris en charge de la propreté des espaces publics, se défend : «Nous avons un service d'encombrants gratuit sept jours sur sept et des équipes urgence propreté dans chaque arrondissement. Durant les Jeux olympiques de Paris, il y a également eu une perception extrêmement positive de la propreté à Paris alors que l'organisation était en partie la même que le reste de l'année».

Rachida Dati avait déjà évoqué le sujet de la propreté, fin novembre, lorsqu'elle a publié une vidéo auprès des éboueurs de la ville de Paris. Elle a ainsi promis une «stratégie propreté quartier par quartier, d'intégrer de l'intelligence artificielle pour organiser les tournées et d'améliorer l'entretien du parc mécanique».