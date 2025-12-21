Crues : voici les 11 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Météo-France a placé onze départements du sud de la France en vigilance jaune crues pour la journée de ce lundi 22 décembre.

Un temps agité en ce début de semaine. Météo-France a placé onze départements en vigilance jaune «crues» pour cette journée du lundi 22 décembre.

Sont concernés par cette vigilance : l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Haute-Corse, le Gard, la Haute-Loire, le Lot, la Haute-Garonne, le Lot-et-Garonne, le Puy-de-Dôme et le Tarn-et-Garonne.

© Météo-France

«Dimanche soir et nuit suivante, les pluies perdurent sur les Cévennes, le Massif central et s'étendent au littoral de la Côte d’Azur, avec des précipitations intenses sur le sud des départements du Var et des Bouches-du-Rhône. Demain lundi, le temps restera très perturbé sur l'Arc méditerranéen et la Corse», ont indiqué les prévisionnistes dans le dernier bulletin vigicrues.

Des débordements attendus jusqu’à mardi

Le service d'information a précisé que les tronçons en vigilance jaune connaîtront ou prévoiront des réactions modérées pouvant entraîner des débordements localisés. L'alerte sera actualisée régulièrement pour suivre l'évolution de cette situation méditerranéenne perturbée, qui devrait se poursuivre jusqu'à mardi.

En Parallèle, l'Aveyron, l'Hérault, la Lozère, le Tarn et le Var sont placés en vigilance orange pour les crues.

La circulation risque donc d'être compliquée sur les routes avec des perturbations possibles dans les transports ferroviaires. Des coupures électriques sont également à prévoir et les digues pourraient être fragilisées ou submergées. Soyez vigilants aux zones souterraines comme les parkings qui peuvent présenter des dangers.