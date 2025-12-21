Crues : voici les 4 départements placés en vigilance orange ce dimanche

Tandis que sept départements sont placés en vigilance jaune pour des risques de crues, quatre autres sont entrés en vigilance orange, dès ce samedi et pour le reste du week-end.

La vigilance reste de rigueur. Le prévisionniste Météo-France a placé quatre départements en vigilance orange pour des risques de crues ce dimanche 21 décembre. Concrètement, l'Hérault, l'Aveyron, le Var et la Lozère sont concernés par cette alerte.

@Météo-France

Dans son bulletin de vigilance, Vigicrues prévient que «Des crues importantes sont possibles. Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau et des perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires. Des coupures d'électricité peuvent se produire. Les digues peuvent être fragilisées ou submergées.».

Météo-France détaille : «Les précipitations se maintiennent sur le Languedoc, de façon atténuée samedi, mais elles vont se renforcer progressivement en nuit de samedi à dimanche et surtout en deuxième partie de journée de dimanche. Une aggravation de la vigilance reste possible en fonction de l'évolution des pluies dans leur localisation et intensité».

En cas de vigilance orange crues, Météo-France recommande de s'éloigner des cours d'eau et des ponts, de ne pas s'engager sur une route immergée. L'instance météorologique conseille de rejoindre un point en hauteur ou de s'abriter à l'étage.