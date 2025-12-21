Crues : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

En raison de grandes averses dans de nombreux départements, sept d'entre eux ont été placés en vigilance jaune crues, ce dimanche 21 décembre.

La prudence est de mise. Sept départements sont placés en vigilance jaune pour les crues, ce dimanche 21 décembre. Dans son bulletin de vigilance, Vigicrues prévient que «quelques débordements dommageables sont localement possibles».

Les départements concernés sont : l'Ardèche, le Cantal, le Finistère, le Gard, la Haute-Loire, le Lot et le Tarn. L'Hérault, l'Aveyron et la Lozère ont eux été placés en alerte orange ce dimanche.

Météo-France détaille : «Les précipitations se maintiennent sur le Languedoc, de façon atténuée samedi, mais elles vont se renforcer progressivement en nuit de samedi à dimanche et surtout en deuxième partie de journée de dimanche. Une aggravation de la vigilance reste possible en fonction de l'évolution des pluies dans leur localisation et intensité».

En cas de vigilance jaune crue, les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau et des perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires, rappelle l’institut météorologique. Des coupures d'électricité peuvent se produire et les digues peuvent être fragilisées ou submergées.