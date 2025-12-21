Il y a 40 ans, Coluche et Daniel Balavoine lançaient la première campagne des Restos du Cœur

Il y a 40 ans jour pour jour naissait l'une des associations françaises les plus iconiques. Elle est notamment l'œuvre de l'humoriste Coluche, épaulé par le chanteur Daniel Balavoine.

«Une petite idée comme ça». Il y a plusieurs dizaines d'années, le très influent humoriste Coluche proposait de créer une cantine gratuite, qui a finalement ouvert ses portes le 21 décembre 1985. Quarante ans après, cette initiative a changé la vie de millions de personnes.

En pleine période de fin d'«utopie de la gauche», dans la première partie des années 1980, Daniel Balavoine a appelé le gouvernement et les patrons de la grande distribution à créer une banque alimentaire. Mais en premier lieu, cet appel du pied n'est pas vraiment suivi.

Daniel Balavoine en tant que premier parrain

Il faut finalement attendre de longs mois pour que l'humoriste Coluche ne reprenne cette idée, comme il le déclare lui-même le 26 septembre 1985, ainsi que le rapporte France Bleu : «J’ai une petite idée comme ça : si des fois il y a des marques qui m'entendent, s'il y a des gens qui sont intéressés pour sponsoriser une cantine gratuite qu'on pourrait commencer à faire à Paris et puis qu'on étalerait dans les grandes villes de France, nous sommes à prêt à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto qui aurait comme ambition au départ de servir 2.000 à 3.000 repas par jour gratuitement».

Au moment de concrétiser ce projet humanitaire, Coluche a sélectionné naturellement Daniel Balavoine en tant que premier parrain. Pour ce qui est de l'appellation, il retient «Restos du cœur», un nom qui deviendra rapidement particulièrement évocateur.

Le tout premier restaurant du cœur a ouvert le 21 décembre 1985 dans le 19e arrondissement de Paris. Pour le premier service assuré par l'association, les Restos du coeur ont rassemblé près de 5.000 bénévoles et ont servi 8,5 millions de repas. A cette occasion, la Chanson des restos a été créée et réunissant pour la première fois la bande des enfoirés. En seulement quinze jours, une vingtaine d'antennes régionales ont également ouvert, distribuant 60.000 paniers-repas en trois mois.

Secrétaire et homme à tout faire du projet, à cette époque, Coluche a ambitionné de faire grandir le projet à l'échelle européenne. Quarante années après sa création, plus de 2.000 centres accueillant près de 367.000 personnes l’été et surtout un million l’hiver ont déjà offert 132 millions de repas.

Le parcours de cette initiative a été résumé dans une vidéo célébrant les 40 ans des Restos du coeur.