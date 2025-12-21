Pluie-inondation : deux départements maintenus en vigilance orange ce lundi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a maintenu deux départements en vigilance orange «pluie-inondation» pour la journée du lundi 22 décembre.

Une journée pluvieuse en prévision. Alors que les températures s’apprêtent à chuter dès la semaine prochaine, le froid devrait être accompagné par un retour de la pluie. Deux départements sont ainsi maintenus en vigilance orange «pluie-inondation» par Météo-France pour la journée du lundi 22 décembre.

Les deux départements concernés sont l'Hérault et le Var.

@meteofrance passe le département en vigilance orange 🟠pluie inondations



⚠️Un axe de forte pluie concerne toute la plaine Montpelliéraine et l’Est #Hérault



De nombreuses routes sont fermées à la circulation. Soyez très prudents et évitez au maximum les déplacements. pic.twitter.com/KjWhfkYWyh — Préfète de l'Hérault 🇫🇷 (@Prefet34) December 22, 2025

Des pluies marquées

«Des Pyrénées en direction du Languedoc-Roussillon, du Limousin vers l'Auvergne, de Rhône-Alpes vers la région PACA, les nuages dominent, donnant des pluies continues, et nettement plus marquées du golfe du Lion au Massif central. Ces pluies marquées gagnent l'après-midi la basse vallée du Rhône et le Var», annonce Météo-France.

© Météo France

À noter que cinq départements ont par ailleurs été placés en vigilance orange «crues» pour la journée du lundi 22 décembre.