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Pluie-inondation : deux départements maintenus en vigilance orange ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Dans son dernier bulletin, Météo-France a maintenu deux départements en vigilance orange «pluie-inondation» pour la journée du lundi 22 décembre.

Une journée pluvieuse en prévision. Alors que les températures s’apprêtent à chuter dès la semaine prochaine, le froid devrait être accompagné par un retour de la pluie. Deux départements sont ainsi maintenus en vigilance orange «pluie-inondation» par Météo-France pour la journée du lundi 22 décembre.

Les deux départements concernés sont l'Hérault et le Var. 

 

Des pluies marquées

«Des Pyrénées en direction du Languedoc-Roussillon, du Limousin vers l'Auvergne, de Rhône-Alpes vers la région PACA, les nuages dominent, donnant des pluies continues, et nettement plus marquées du golfe du Lion au Massif central. Ces pluies marquées gagnent l'après-midi la basse vallée du Rhône et le Var», annonce Météo-France.

© Météo France
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À noter que cinq départements ont par ailleurs été placés en vigilance orange «crues» pour la journée du lundi 22 décembre.

vigilance météopluieIntempéries

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