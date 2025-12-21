Pluie-inondation : voici les 3 départements placés en vigilance orange ce dimanche

Dans leur dernier bulletin, les prévisionnistes de Météo-France ont placé trois départements en vigilance orange pour «pluie-inondation» ce dimanche.

Une journée pluvieuse en prévision. Alors que les températures s’apprêtent à chuter dès la semaine prochaine, le froid devrait être accompagné par un retour de la pluie. Trois départements sont ainsi visés par une vigilance orange «pluie-inondation» de Météo-France pour la journée du dimanche 21 décembre.

C'est l'Occitanie qui est la plus touchée par les intempéries. En effet, les départements concernés sont le Gard, l'Ardèche, et la Lozère.

Selon Météo-France, «les précipitations perdurent sur les Cévennes ce dimanche en s'intensifiant entre cet après-midi et ce soir. Au cours des prochaines 24h, les cumuls prévus sont de l'ordre de 100 à 150 mm généralisés sur les Cévennes du Gard à l'Ardèche avec des pointes à 180, peut-être un peu plus notamment du côté des monts de Lozère».

À noter également : sept départements ont été placés en vigilance jaune pour les mêmes risques, huit départements en vigilance jaune pour des orages et deux en vigilance jaune vagues-submersion.