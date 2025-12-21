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Pluie-inondation : voici les 7 départements en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Météo-France a placé sept départements du sud de l’Hexagone en vigilance jaune «pluie-inondation» pour la journée du dimanche 21 décembre.

Une journée pluvieuse en prévision. Alors que les températures s’apprêtent à chuter dès la semaine prochaine, le froid devrait être accompagné par un retour de la pluie. Sept départements sont ainsi visés par une vigilance jaune «pluie-inondation» de Météo-France pour la journée du dimanche 21 décembre. 

Sont concernés par cette vigilance :  l’Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, l’Hérault, et le Var.

En parallèle, l'Ardèche, le Gard et la Lozère ont été placés en vigilance orange pour cette même alerte. 

Des pluies intenses

«Des pluies intenses seront observées autour du golfe du Lion et sur le relief cévenol avec un vent de sud-est pouvant souffler de 70 à 90 km/h en rafales près des côtes et sur les hauteurs. Des pluies affecteront également la région PACA et l'est de la Corse au fil de la journée. Sur le reste du pays, le temps reste maussade avec de nombreux nuages et des pluies passagères», annonce Météo-France.

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Météo-France a également placé 8 départements en vigilance jaune «vents violents». 

vigilance météopluieIntempéries

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