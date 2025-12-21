Taxe foncière : comment et jusqu’à quand est-il possible de la contester ?

Alors que la taxe foncière a largement augmenté en 10 ans, plusieurs critères peuvent permettre d'obtenir une exonération partielle ou totale sur cet impôt. Si vous avez détecté une erreur sur votre avis, une réclamation est toujours possible.

Il n'est pas trop tard pour contester votre taxe foncière, y compris celle de l'année dernière. Alors qu'elle fait partie des impôts à payer une fois par an, s'appliquant à l'ensemble des propriétaires d'un bien immobilier, il est possible qu'en fonction de votre situation ou de votre logement, vous en soyez exonérés partiellement ou totalement.

Une donnée à prendre en compte, puisqu'en 10 ans, cet impôt a augmenté de 37,3% entre 2014 et 2024. Alors deux conseils : pensez à bien lire attentivement votre avis et renseignez-vous sur la possibilité de bénéficier d'un allègement total ou partiel.

Plusieurs critères peuvent entrer en compte, que ce soit sur le bien ou la personne. Tout d'abord le logement. En cas d'habitation neuve ou ayant reçu des travaux d'économies d'énergie, il est possible qu'elle soit totalement ou partiellement exonérée de la taxe foncière durant deux ans. Quant au propriétaire, il peut également recevoir un coup de pouce financier s'il est titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Jusqu'à quand EST-IL POSSIBLE DE contester ?

Fait pouvant être méconnu de certains : il est toujours possible de procéder à une contestation de votre taxe foncière pour 2024. Le temps presse en revanche, il est nécessaire de déposer votre réclamation contenant les pièces justificatives avant le 31 décembre 2025.

Pour la taxe foncière de 2025, l'avis est disponible depuis le 28 août si vous êtes mensualisé, sinon depuis le 20 septembre. Il était impératif de verser le montant inscrit avant le 20 octobre à minuit, en cas de paiement en ligne. Pour un montant inférieur ou égal à 300 euros, il était nécessaire de payer avant le 15 octobre à minuit.

Mais si vous avez détecté une erreur, vous pouvez faire une réclamation auprès de l'administration fiscale avant le 31 décembre 2026. Une procédure longue peut vous attendre, mais il est possible de réaliser plusieurs centaines d'euros d'économies.