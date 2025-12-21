Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Vagues-submersion : voici les 3 départements en vigilance jaune ce lundi

Par CNEWS
Publié le

L'institut national de météorologie a placé trois départements en vigilance jaune «vagues-submersion» pour cette journée du lundi 22 décembre.

Prudence en ce début de semaine. Ce lundi 22 décembre, cinq départements français sont sujets à une vigilance jaune pour les risques de «vagues-submersion». 

Sont concernés par cette alerte : les Bouches-du-Rhône, le Gard et l'Hérault. 

©Météo-France

D'après Météo-France, le risque devrait s'intensifier progressivement tout au long de la journée jusqu'à 15h.

Sur le même sujet Météo : retour du froid, averses... Quel temps fera-t-il cette semaine ? Lire

Ce lundi 22 décembre, les conditions météorologiques d'une partie du pays seront perturbées. En effet, Météo-France a également averti quant à plusieurs vigilances : «vent violent», «pluie-inondation», «avalanche» ou encore «crues». 

vigilance météoFrancevagues-submersion

À suivre aussi

Canicule : Voici les 44 départements placés en vigilance jaune ce vendredi
Orages : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce vendredi
Canicule : Voici les 26 départements placés en vigilance orange ce vendredi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités