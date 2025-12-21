Vagues-submersion : voici les 3 départements en vigilance jaune ce lundi

L'institut national de météorologie a placé trois départements en vigilance jaune «vagues-submersion» pour cette journée du lundi 22 décembre.

Prudence en ce début de semaine. Ce lundi 22 décembre, cinq départements français sont sujets à une vigilance jaune pour les risques de «vagues-submersion».

Sont concernés par cette alerte : les Bouches-du-Rhône, le Gard et l'Hérault.

©Météo-France

D'après Météo-France, le risque devrait s'intensifier progressivement tout au long de la journée jusqu'à 15h.

Ce lundi 22 décembre, les conditions météorologiques d'une partie du pays seront perturbées. En effet, Météo-France a également averti quant à plusieurs vigilances : «vent violent», «pluie-inondation», «avalanche» ou encore «crues».