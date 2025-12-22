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Budget 2026 : avant un Conseil des ministres décisif, Sébastien Lecornu poursuit ses consultations ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Premier ministre Sébastien Lecornu poursuit ses consultations des responsables politiques ce lundi, avant l’examen du projet de loi spéciale, permettant d’assurer la continuité économique de l’Etat. 

La séquence budgétaire n’est pas terminée, loin s'en faut. A la suite de l’échec, vendredi de la commission mixte paritaire (CMP), chargée de trouver un compromis sur le projet de loi de finances, Sébastien Lecornu a été contraint de réagir rapidement. 

Le Premier ministre a ainsi annoncé la convocation d’un Conseil des ministres, ce lundi soir, au retour d’Emmanuel Macron d’un déplacement aux Émirats arabes unis. 

Cette réunion devrait rendre possible l'adoption le projet de loi spéciale, qui partira ensuite à l’examen dans les deux chambres du Parlement. Celui-ci doit permettre le prélèvement des impôts et assurer la continuité de l'État. Son adoption s’accompagne d’un décret limitant les dépenses aux services votés l'année précédente et jugés indispensables pour poursuivre l'exercice des services publics. 

Avant l’organisation de ce Conseil des ministres, Sébastien Lecornu, a entamé des consultations ce dimanche avec les présidents des groupes du bloc central à l’Assemblée nationale. Des échanges qui se poursuivront ce lundi.

Une reprise des débats début 2026

Cette loi spéciale doit ainsi être examinée par les deux chambres du Parlement au début de cette nouvelle semaine, après un passage en Conseil des ministres. 

Vendredi, à l’issue de la commission mixte parlementaire, le député LFI Éric Coquerel, président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, s’était dit «prêt à examiner la loi spéciale dès lundi». 

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Celle-ci permettra ainsi le prélèvement des impôts et assurer la continuité de l'Etat, avant une reprise des débats sur le budget début 2026.

PolitiqueSébastien LecornuBudget

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