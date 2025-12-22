Budget 2026 : le projet de loi spéciale a été présenté en Conseil des ministres, Emmanuel Macron souhaite un budget «au plus vite, en janvier»

Le président de la République Emmanuel Macron «a indiqué que la loi spéciale ne réglait pas le problème du déficit», a rapporté la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, à l'issue du Conseil des ministres.

Il faut «donner un budget à la nation». Ce sont les mots d'Emmanuel Macron, rapportés par la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, après la présentation et l'adoption du projet de loi spéciale budgétaire en Conseil des ministres, ce lundi 22 décembre.

Ce dernier recours n'est cependant pas «satisfaisant» selon le chef de l'État qui estime que le budget pour la France «devra tenir l'objectif de 5% de déficit et financer nos priorités».

Examinée ce mardi 23 décembre au Parlement, cette loi spéciale «acte donc la volonté du gouvernement de donner leur chance à d'ultimes négociations», a ajouté le président, alors que l'exécutif souhaite écarter l'utilisation du 49.3 pour l'adoption de ce budget, «encore votable sans intervention du gouvernement», a déclaré le Premier ministre Sébastien Lecornu, comme rapporté par Maud Bregeon.

«Un service minimum»

La loi spéciale est «un service minimum qui permet de gagner du temps», a expliqué Roland Lescure, ministre de l'Économie.

En effet, ce texte, qui autorise à percevoir les impôts existants, sans nouvelles mesures fiscales, et qui s'accompagne d'un décret limitant les dépenses aux services votés l'année précédente et jugés indispensables, n'est qu'une mesure temporaire.

Les discussions pour doter la France d'un budget de plein exercice devront reprendre en janvier.