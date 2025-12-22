Crues : voici les 3 départements placés en vigilance orange ce mardi

L'institut Météo-France a placé trois départements en vigilance orange pour la journée du mardi 23 décembre en raison d'épisodes de crues.

Un risque majeur à l'approche de Noël. Dans leur bulletin quotidien, les prévisionnistes de Météo-France ont décidé de placer, pour la journée du 23 décembre, trois départements en vigilance orange «crues».

©Météo-France

Les trois départements concernés par cette vigilance orange, effective durant toute la journée, sont l'Aveyron, la Lozère et le Tarn.

D'importants épisodes pluvieux et orageux sont prévus dans le sud de la France, provoquant des crues dangereuses pour la population au cours des heures à venir. À ce titre, l'Hérault a notamment été placé en vigilance rouge.