Etats-Unis : l'US Navy poursuit un pétrolier lié au Venezuela dans les Caraïbes

Les Etats-Unis se sont lancés ce dimanche à la poursuite d'un navire dans le cadre du blocus mis en place par Washington contre des pétroliers liés au Venezuela, a déclaré dimanche un responsable américain à l'AFP.

La tension grimpe encore dans les eaux caribéennes. Les Etats-Unis se sont lancés, dimanche 21 décembre, à la poursuite d'un navire dans le cadre du blocus mis en place par Washington contre des pétroliers liés au Venezuela, a fait savoir un responsable américain à l'AFP ce dimanche.

«Les garde-côtes américains poursuivent activement un navire sous sanctions (...) qui participe au contournement illégal des sanctions par le Venezuela. Il bat sous faux pavillon et fait l'objet d'une ordonnance de saisie judiciaire», a déclaré cette source, restant anonyme.

Ce navire a été identifié par des médias américains comme étant le Bella 1, sous sanctions américaines depuis 2024 pour ses liens présumés avec l'Iran et le groupe chiite libanais Hezbollah.

Blocus autour du pays

Cette nouvelle intervient alors qu'un blocus naval a été mis en place par les Etats-Unis autour du pays dirigé par Nicolas Maduro, contre ces pétroliers. Deux autres, soupçonnés par Washington de transporter du pétrole vénézuélien soumis à des sanctions, ont d'ailleurs été saisis par la marine américaine.

Le dernier, baptisé le Centuries, a été intercepté ce samedi par les garde-côtes américains lors d'une opération qualifiée par Caracas de «vol» et d'«enlèvement».

De son côté, Donald Trump a affirmé que le Venezuela utilisait l'or noir, sa principale ressource, pour financer «le narcoterrorisme, la traite d'êtres humains, les meurtres et les enlèvements», justifiant ainsi les actions menées par l'US Navy.