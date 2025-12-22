Evasion lors d'une sortie au planétarium : Emile S. comparaît ce lundi

Emile S., le détenu qui s'était évadé lors d'une sortie au Planétarium de Rennes (Ille-et-Vilaine) le 14 novembre dernier, comparait devant la justice ce lundi.

Retour devant la justice pour l’évadé du Planétarium de Rennes (Ille-et-Vilaine). Condamné à trente mois de réclusion le 2 décembre dernier pour avoir commandité une série d'incendies, Emile S. comparaît de nouveau ce lundi, cette fois pour son rocambolesque évasion du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin à l'occasion d'une sortie culturelle organisée le mois dernier.

Prétextant un passage aux toilettes, ce détenu de 37 ans, surnommé «Gino», avait discrètement faussé compagnie aux cinq autres prisonniers et leurs trois accompagnateurs. Des complices l'attendaient en voiture, prévenus de sa sortie.

Il avait été capturé par la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) dans un camp des gens du voyage à Nantes (Loire-Atlantique) au terme de treize jours de cavale. Sa tentative de fuite à pied avait échoué quand il s'était retrouvé piégé dans des ronces. Son frère, également recherché, avait été arrêté sur place.

Quelques jours après l'évasion, Noureddine Brahimi, le directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin, avait été démis de ses fonctions par le ministre de la justice, Gérald Darmanin au vu de la permission accordée au détenu, qui comptabilisait «au moins trois évasions» précédentes, notamment en 2009 et 2015.

Une dernière condamnation début décembre

À chaque fois, il a profité de sorties pour disparaître. En mars 2024, c'est une absence à une convocation judiciaire qui l'avait fait considérer «en fuite».

Au total, Émile S. a passé une quinzaine d’années sous les verrous pour au moins 23 condamnations, principalement pour vols, vols avec effraction, vol avec ruse, vol et destruction.

Tout cela, donc, avant sa condamnation à deux ans et demi de prison par le tribunal correctionnel de Rennes pour avoir supposément servi d'intermédiaire au commanditaire d'une série d'incendies criminels visant l'enseigne Poêles & Cie à partir de fin 2022.

Depuis sa cellule, il aurait recruté des incendiaires et coordonné les opérations pour un codétenu cherchant à se venger après un différend commercial avec cette chaîne de magasins de poêles à bois.

Au total, 24 personnes ont été mises en examen dans ce dossier dont le préjudice a été estimé à environ cinq millions d’euros. «Vous êtes des racistes», s’est emporté le détenu lors de l'énoncé de sa peine, au-delà des deux ans de prison ferme et mandat de dépôt requis par la procureure de la République. Il a indiqué son intention de faire appel.