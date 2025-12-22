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«Les clients ne peuvent plus accéder à leurs comptes» : ces trois banques victimes d'une panne ce lundi

La Caisse d'Epargne n'a pas communiqué sur cet incident, à l'instar de la Banque populaire, contrairement à la Banque Postale. [Sameer Al-DOUMY / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Les clients de plusieurs banques ne peuvent pas accéder à leurs comptes en ligne depuis ce matin, en raison d'une panne informatique touchant trois établissements. 

Les messages d'exaspération se sont multipliés chez les clients. La Banque Postale, la Caisse d'Epargne et la Banque populaire ont été victimes d'un incident technique, rendant impossible, depuis ce lundi matin, différentes actions chez leurs clients. 

En effet, dans ces trois établissements bancaires, les épargnants ne pouvaient ni consulter leurs soldes de comptes et étaient bloqués dans certaines actions comme les transferts d'argent depuis les différentes applications mobiles. 

«Depuis tôt ce matin, un incident affecte l'accès à votre banque en ligne et à l'app mobile. Il est actuellement en cours de résolution, nos équipes mettent tout en oeuvre pour rétablir le service rapidement», expliquait La Banque Postale ce lundi, sur X. 

Les paiements sur TPE permis

De son côté, la Caisse d'Epargne et la Banque populaire n'ont pas encore réagi concernant les difficultés rencontrés sur l'accès aux services en ligne et sur mobile, qui ont fait par ailleurs, l'objet de milliers de signalements. 

A noter que les clients de la Banque Postale peuvent toutefois que «les paiements en ligne restent possibles avec une authentification par sms. Les paiements par CB sur les TPE en magasins et les virements par WERO sont toujours accessibles», a rassuré l'entreprise.  

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«Nos équipes mettent tout en œuvre pour rétablir le service rapidement», a ajouté l'entreprise, alors que les célébrations de Noël, période où les Français utilisent davantage leurs économies seront observées dans un peu plus de 24 heures. 

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