Parmi les interventions significatives, quatre personnes bloquées dans un véhicule ont été mises en sécurité à Murviel-lès-Béziers, d'après un communiqué de la préfecture de l'Hérault.
A Tressan, une paroi rocheuse a chuté sur une maison d’habitation, sans faire de victimes, mais les occupants ont dû être relogés. A Palavas-les-Flots, 72 personnes présentes sur une aire de camping-car ont été évacuées et prises en charge dans le gymnase de la mairie.
Près de 600 clients sont privés d’électricité, dont 160 à Montpellier, selon Enedis, qui a mobilisé une quarantaine de techniciens.
Les cumuls de pluie les plus importants sont attendus sur l'Hérault mais pourraient également intéresser les Bouches-du-Rhône, où une aggravation du niveau de vigilance n'est donc pas exclue, indique Météo-France dans son dernier bulletin à 16H00.
🔴 Les #inondations se multiplient dans l’#Hérault où de nombreuses routes sont impraticables. Ici, une image de Castelnau-de-Guers en direction de Pézenas. pic.twitter.com/LUGu25ouOX
— InfOccitanie (@infoccitanie) December 22, 2025
"La reprise des pluies sur la journée de lundi associée à la poursuite de la propagation de l'amont, continuent de faire monter les niveaux à Adge. Des débordements dommageables sont en cours et vont se poursuivre", précise Vigicrue, ajoutant que, selon leur estimation, cette crue aval n'avait jamais été atteinte depuis novembre 1994.
Le pic de crue devrait être atteint à Laroque à 17h15 avec 7,29m.
🔴 Le département vient d’être placé en vigilance rouge « crues » pour le fleuve Hérault. La vigilance orange pluie inondation est maintenue.
Le fleuve est en crue en raison des fortes précipitations. Les pluies vont perdurer ces prochaines heures avec une intensité faible à… pic.twitter.com/GmOl0hC6ls
— Préfète de l'Hérault 🇫🇷 (@Prefet34) December 22, 2025