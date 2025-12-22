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En directMétéo : les images impressionnantes de la «crue exceptionnelle» qui frappe le département de l'Hérault ce lundi

[Sylvain THOMAS / AFP]
Par CNEWS
Publié le
Météo-France a placé ce lundi et pour la journée de mardi le département de l'Hérault en vigilance rouge pour «une crue exceptionnelle». D'importants débordements sont en cours sur plusieurs cours d'eau de la région Occitanie. Suivez notre direct.
Quatre personnes bloquées dans un véhicule à Murviel-lès-Béziers

Parmi les interventions significatives, quatre personnes bloquées dans un véhicule ont été mises en sécurité à Murviel-lès-Béziers, d'après un communiqué de la préfecture de l'Hérault.

Un camping de Palavas-les-Flots évacués

A Tressan, une paroi rocheuse a chuté sur une maison d’habitation, sans faire de victimes, mais les occupants ont dû être relogés. A Palavas-les-Flots, 72 personnes présentes sur une aire de camping-car ont été évacuées et prises en charge dans le gymnase de la mairie.

Alerte
600 habitations privées d’électricité, selon Enedis

Près de 600 clients sont privés d’électricité, dont 160 à Montpellier, selon Enedis, qui a mobilisé une quarantaine de techniciens.

Déclaration
Une vigilance rouge maintenue pour la journée de mardi

Les cumuls de pluie les plus importants sont attendus sur l'Hérault mais pourraient également intéresser les Bouches-du-Rhône, où une aggravation du niveau de vigilance n'est donc pas exclue, indique Météo-France dans son dernier bulletin à 16H00.

Sur les réseaux
Des voitures englouties par les trombes d'eau
En images
Une première depuis 1994

"La reprise des pluies sur la journée de lundi associée à la poursuite de la propagation de l'amont, continuent de faire monter les niveaux à Adge. Des débordements dommageables sont en cours et vont se poursuivre", précise Vigicrue, ajoutant que, selon leur estimation, cette crue aval n'avait jamais été atteinte depuis novembre 1994.

Sylvain THOMAS / AFP
En images
Le centre ville de Montpellier sous l'eau

Le pic de crue devrait être atteint à Laroque à 17h15 avec 7,29m. 

ylvain THOMAS / AFP
Sur les réseaux
Le département placé en vigilance rouge pour «crue exceptionnelle»
MétéoHérault

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