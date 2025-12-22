Météo : retour du froid, averses... Quel temps fera-t-il cette semaine ?

Un temps hivernal va s'installer sur l'ensemble de l'Hexagone au cours de la semaine du lundi 22 au dimanche 28 décembre. Cette semaine de Noël sera particulièrement contrastée, entre temps nuageux, pluvieux et ensoleillé.

Finie la douceur printanière. Après une période exceptionnellement douce début décembre, l'arrivée du froid se confirme pour Noël et pour la nouvelle année.

Dès le début de la semaine, les températures diminueront progressivement, notamment dans le nord-est de l'Hexagone. Il fera jusqu'à 3 °C à Strasbourg et à Metz, tandis que les températures oscilleront globalement entre 7 °C et 9 °C dans le reste du pays.

Vers un noël plutôt froid

Le froid continuera progressivement à s'installer, jusqu'à ce que la pluie reprenne le dessus. La journée de mercredi 24 décembre sera marquée par un temps très pluvieux sur tout l'Hexagone. Les températures resteront hivernales : 6 °C à Paris, 2 °C à Belfort, 5°C à Lille et à Lyon, 7° C à Bordeaux.

© Météo-France

Le 25 décembre sera marqué par un temps mi-ensoleillé, mi-nuageux, avec des températures toujours froides : entre 1 °C et 6 °C dans l'ensemble du pays.

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A partir de jeudi 26 décembre, le soleil sera de retour sur l'ensemble du pays jusqu'au dimanche 28 décembre, mais les températures devraient continuer de chuter laissant augurer d'une semaine plus froide pour le passage à 2026.