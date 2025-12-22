Neige-Verglas : voici les 9 départements placés en vigilance jaune ce lundi

L'Institut météorologique national a placé neuf départements en vigilance jaune neige-verglas pour la journée de ce lundi 22 décembre.

Chutes de neige attendues. Ce lundi 22 décembre, neuf départements ainsi que l'Andorre ont été placés en alerte jaune neige-verglas, a annoncé Météo-France.

Les départements concernés sont : les Pyrénées-Orientales, la Lozère, le Lot, la Creuse, la Corrèze, le Cantal, l'Aude, l'Ariège et les Alpes-Maritimes. L'Andorre est aussi placé en vigilance jaune.

©Météo-France

Selon Météo-France, les températures hivernales se font ressentir. Le mercure passé sous la barre des 0 °C devrait transformer les fortes pluies qui touchent le Sud de la France en neige et verglas. Toutefois, une aggravation de la vigilance est toujours possible.

Météo-France incite à redoubler d'attention sur la route

Cependant, comme l'écrivent les spécialistes de l'institut de météorologie sur leur site, la formation de verglas et la tombée de neige, même dans la nuit, peut représenter un danger tout au long de la journée suivante. Ils préviennent : «Lorsque de la neige et du verglas sont prévus, limitez vos déplacements, équipez votre voiture et tenez-vous informés».

Cela peut notamment engendrer des difficultés au niveau du trafic routier : «Une hauteur de neige collante de seulement quelques centimètres peut perturber gravement, voire bloquer le trafic routier, la circulation aérienne et ferroviaire. Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l’ensemble des routes, tout particulièrement en secteur forestier où des chutes d’arbres peuvent accentuer les difficultés».